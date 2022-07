Liga MX Femenil: Milagros Martínez crítica que no se confíe en mujeres en futbol masculino

La española Milagros Martínez rompió en 2019 una barrera en Japón, al convertirse en la primera entrenadora de un equipo masculino en el país. Tres años después critica que casi no se confíe en las mujeres para ser directoras técnicas en el balompié de hombres. “En el futbol masculino la mujeres tenemos las puertas cerradas. Desde que dejé de dirigir al Suzuka Unlimited en 2021 no he tenido ofrecimientos de un equipo masculino y no es algo que me sorprenda, pero me fastidia”, explicó este sábado a Efe la entrenadora de FC Juárez de la Liga MX Femenil.

Aunque estuvo en el camino de ascender al Suzuka a la tercera división japonesa, la primera categoría profesional del país, ‘Mila’ Martínez no ha sido considerada por ningún otro cuadro masculino para asumir como entrenadora, por lo que aceptó la oferta del Juárez FC, que busca su primera clasificación a una fase final en la Liga MX Femenil. “A los directivos del balompié masculino les diría que nos den un voto de confianza. A nivel mediático para los clubes sería increíble porque podrían tener buena publicidad y a nivel de profesional no se van a equivocar. Si después de meternos en este mundo de hombres seguimos vivas es porque podemos hacerlo”, añadió la preparadora de 37 años.

Nacida en Fuentelespino de Haro (Cuenca) y con licencia de entrenadora UEFA Pro, Martínez lamentó que incluso en el futbol femenino se prefiere apostar por los hombres antes de poner a una mujer al mando. “Los directivos tienden a ir por lo seguro y quizá nosotras ahora no llevamos los años de experiencia que llevan los entrenadores que se sacaron los títulos hace 20 años, pero para nosotras eso era imposible porque teníamos que trabajar, estudiar y hacer mil cosas a la vez. Espero que cada vez se normalice más”, expresó.

La española Milagros Martínez en entrenamiento de FC Juárez/@milamartinezdo

La entrenadora inició su carrera en el Fundación Albacete, al que ascendió en la primera y segunda división del futbol femenino español. Con su experiencia en las categorías masculina y femenina, Mila Martínez aseguró que la única diferencia entre el balompié de mujeres y de hombres es el físico de los futbolistas y en lo personal no tiene preferencia por uno u otro.

“A nivel táctico y técnico, que es donde me manejo, veo pocas diferencias. Hay una diferencia física, por ejemplo las porteras no tienen tanta talla como el futbol masculino. El masculino es un futbol con más velocidad en la ejecución”, señala.

Martínez considera que la Liga MX Femenil podría superar en un mediano plazo a la española, ya que tiene un núcleo entre hinchas que asisten regularmente a los estadios y equipos que no ha alcanzado la ibérica.

Además de la sinergia entre aficionados y conjuntos, 'Mila' cree que el transmitir los partidos en horarios diferentes a los masculinos hace que el campeonato femenino sea el activo del futbol mexicano con mayor crecimiento según datos del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. “Las jugadoras deben crecer en lo físico para que no les pase lo que le pasaba a las españolas hace como tres años que sufrían cuando enfrentaban a las alemanas o francesas. Igual las jugadoras deben adaptarse más a los esquemas tácticos que se les piden y que tomen mejores decisiones”, sentenció.

Martínez debutará en la Liga mexicana el próximo domingo 10 de julio cuando las Bravas de Juárez reciba al Cruz Azul en la primera jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.