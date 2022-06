Liga MX Femenil: Milica Mijatovic, el bombazo que quiere Tigres para el Apertura 2022

Tigres de la UANL esta preparando un fichaje bomba para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, y la jugadora que suena es la delantera serbia, Milica Mijatović, quien se ha mantenido como jugadora en el viejo continente.

Las regiomontanas no se pueden dar el lujo de no armarse como se debe para este siguiente torneo, ya que en el Clausura 2022 no pudieron concretar un título más y ahora la tarea es volver al protagonismo en el circuito rosa.

Para eso, la directiva ha estado armándose hasta los dientes desde la llegada de la estratega canadiense, Carmelina Moscato, quien llega para tomar el timón del equipo y poder poner a Tigres una vez más en los primeros planos.

AS Roma ha anunciado la baja de Mijatovic, equipo con el que apenas estuvo seis meses; sin embargo, desde hace varios días se ha estado especulando con su llegada a la Liga MX Femenil con Tigres. Desde Italia ya apuntan que se marcha libre al equipo Felino en México.

La delantera cuenta con 31 años de edad y es la jugadora adecuada para poder darle más profundidad a un ataque de Tigres que esta bien reforzado.

Mijatovic ha jugado en los equipos de Estrella Roja Belgrado, Melbourne City, Hammarby IF y el último en el AS Roma. Además se mantiene dentro de las convocadas de la selección de Serbia en sus convocatorias.

Tigres le esta apostando a una jugadora extranjera de basta experiencia en el plano internacional y que cuenta con haber jugado en la Champions League Femenil. Definitivamente la llegada de la delantera serbia es de gran ayuda a la Liga MX Femenil en su realce como liga.

Para la Liga MX Femenil esto sería historia, ya que se convertiría en la primera futbolista de Serbia en militar en este circuito rosa.