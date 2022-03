Liga MX Femenil: Miroslava Maprigat se dice lista para volver más fuerte con Santos

En la Jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, Santos Laguna visita a Cruz Azul con el objetivo de recomponer el camino. Las Guerreras tienen solo un triunfo y un empate en lo que va del torneo por lo que necesitan sumar si no quieren quedar eliminadas. Al respecto, Karen Miroslava Maprigat aseguró que han trabajado con mucho esfuerzo para este partido.

"Es claro que trabajamos en todos los aspectos, pero nos hemos enfocado mucho en la definición, queremos ser más determinantes y que las jugadas que tengamos terminen en gol”, declaró la mediocampista. Las Laguneras han marcado solo 4 goles en lo que va del Clausura 2022 y son la peor ofensiva del torneo, por lo que necesitan mejorar en la contundencia.

Por otra parte, Maprigat aseguró que se siente fuerte y lista para pelear por un lugar en el once titular. La jugadora de 20 años está viviendo su segundo torneo con Santos, pero en el Apertura 2021 no sumó minutos por una lesión que la dejó sin actividad todo el semestre y que ha tenido que superar con paciencia.

"Después de la lesión tuve algunos nervios de cómo iba a ser mi rendimiento, pero gracias a Dios me he sentido muy bien, siento que he regresado mejor. En los entrenamientos me siento más fuerte mental y físicamente. Es muy importante para mí el sumar minutos. En los entrenamientos trato de dar mi 100 por ciento o incluso más. Claramente estoy buscando ganarme un lugar dentro del once titular”, señaló Maprigat.

La jalisciense es una de las jugadoras que está en el circuito desde el torneo de Copa Liga MX Femenil en 2017, en el cual debutó con Tijuana. Con las fronterizas se ganó la titularidad pero en el Clausura 2020 emigró en préstamo al América. Entre la cancelación del torneo y una lesión, la mediocampista solo jugó 4 partidos con las Águilas y después regresó a Xolas.

En su segunda etapa con Tijuana, ya no pudo recuperar la titularidad y en 20 partidos disputados solo 7 los jugó de inicio. Para el Apertura 2021 llegó a Santos pero no pudo debutar por una lesión. En total tiene 88 partidos en la Liga MX Femenil, mientras que con las Guerreras suma 104 minutos en 5 encuentros jugados hasta ahora.