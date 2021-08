Liga MX Femenil: Mónica Ocampo asegura que llegarán los resultados para el Pachuca

Las Tuzas del Pachuca han tenido un torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil de altibajos, pero en el interior del vestidor están confiadas en que los resultados llegaran, así lo ha dado a conocer la capitana Mónica Ocampo, quien también dejo ver que tienen cosas por mejorar.

Al interior del plantel femenil hidalguense se está consciente de los fallos que se han tenido en el arranque de la Liga MX Femenil que no han permitido más que sumar 5 puntos de los 12 disputados hasta la anterior jornada 4, sin embargo, las futbolistas Tuzas también saben qué es primordial que el equipo no pierda la tranquilidad en el manejo de partido pero también al momento de estar frente al marco y buscar convertir los goles, así lo manifestó Mónica Ocampo.

La mundialista con la Selección Femenil Mexicana, habló de lo ocurrido en el Estadio Alfonso Lastras de la capital potosina: “hicimos un muy buen primer tiempo pero nos sigue costando no concretar las jugadas que creamos, desafortunadamente el segundo tiempo nos desordenamos, cometemos dos o tres errores que nos cuestan, ahora debemos seguir trabajando para sacar esto adelante”.

La dorsal 10 y capitana de las Tuzas sabe que el duelo ante América tendrá su complicación, por lo que deberán estar concentradas al máximo: “todos los partidos son complicados, no nos fiamos de nadie, y debemos mejorar en la concentración, en seguir teniendo la pelota, no desesperarnos, por momentos lo hacemos muy bien pero de repente caemos en la desesperación de que no nos salen las cosas y es donde empezamos a fallar; ahora a tratar de mejorar eso y preparar el siguiente encuentro”.

Mónica Ocampo durante un partido con las Tuzas en la Liga MX Femenil/Jam Media

Las Tuzas del Pachuca se encuentran en una semana de cambios luego de que la entrenadora española, Antonia Is Piñera, saliera de la institución por motivos familiares, y en su lugar a llegado al banquillo Jaime Correa.

Pachuca buscará repuntar en la Liga MX Femenil bajo el mando de Jaime Correa, en la próxima Jornada 5 del torneo Grita México A21 en su enfrentamiento ante su similar de las Águilas del América el próximo lunes 16 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.