Liga MX Femenil: Mónica Vergara, DT de Selección, referente de Tania Morales, capitana de Cruz Azul

Tania Morales, mediocampista de las Celestes del Cruz Azul reconoció que cuando era pequeña no tenía un modelo femenino a seguir, a pesar de que el argentino César “Chelito” Delgado lo consideró como un “mago” del balón, fue Mónica Vergara -actual directora técnica de la Selección Femenil de México- a quien con el tiempo la vio como su ejemplo a seguir para su formación en el futbol.

“Cuando era muy pequeña obviamente no tenía referentes femeninos, era ver el partido de los hombres. Yo tengo bien grabado el nombre de un jugador de Cruz Azul, (César) el ‘Chelito’ Delgado, para mí era un mago, yo lo veía jugar todo tranquilo, hacía túneles, ni se esforzaba y sacaba una magia impresionante”, manifestó.

Sin embargo, a su llegada a la Selección Femenil cuando aún era chica, le tocó presenciar la calidad de Mónica Vergara en su etapa como jugadora, por lo que de inmediato se fijó en la actual estratega como su referente.

Leer más: Liga MX Femenil: Carolina Jaramillo asegura que para Chivas el objetivo siempre es el título

“Después muy chica me tocó llegar a Selección Nacional, siempre lo dije o no es coincidencia, pero para mí, Mónica Vergara me impresionaba cómo jugaba, era una contención, una ‘cosita’ así, pero impresionante. Agarraba el balón, no lo soltaba, se lo pegaba a los pies, hacía jugar y le ponía mucho carácter y personalidad al equipo. Si tuve una referente, para mí era Mónica Vergara”, insistió.

Mónica Vergara, el modelo a seguir de Tania Morales Twitter @Miseleccionfem

En cuanto a su realidad con La Máquina Cementera, Tania Morales, quien a sus 35 años y con vasta experiencia en las canchas, sabe que le toca ser el modelo a seguir para las niñas que quieren incursionar en el balompié rosa.

Leer más: Liga MX Femenil: Ángeles Martínez, portera del León, líder con 52 atajadas en el Clausura 2022

“La verdad es una satisfacción enorme, es un regalo de vida, porque en mi caso, he dedicado mi vida al futbol porque lo amo, me apasiona. Cuando me meto al cuadrito verde se me olvida el mundo y soy feliz. Después de una vida soñando en llegar a ser profesional y saber que soy referente, es un regalo de vida, es una responsabilidad grande, pero es lindo poder influir y hacer soñar a niñas pequeñas”, sentenció.