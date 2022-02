Liga MX Femenil: Mónica Vergara pide mucha atención de las extranjeras que llegan a México

México.- Este jueves la Selección Mexicana Femenil juega su primer partido del 2022 por lo que la Directora Técnica, Mónica Vergara ha dado sus primeras declaraciones previo al partido en donde aclara que lucharán por los puntos en sus primeros dos partidos de esta fecha FIFA, pero tambien le dio pasa a un tema que poco se había hablado por parte de los entrenadores y son las jugadoras extranjeras en la Liga MX Femenil y es que aunque no le desagrada, le pide mucha atención a los equipos que elijan bien a quienes contrata.

Vergara dejó claro que es partidaria de que las jugadoras foráneas tengan un espacio en la Liga MX Femenil, pero tambien pidió mesura y análisis en la contratación pues aunque solo sean dos plazas por equipo quiere evitar que la llegada a México se abarate y se le de la oportunidad a cualquiera solo para poder llenar la plaza que otorga el campeonato. Pide que las que vengan sean realmente buenas y que lleguen a aportar al equipo y al desarrollo de sus compañeras, como ha pasado con la gran mayoría de jugadoras que se han integrado en los últimos meses.

"Ahora ese tema no puede retroceder este nueva regla (2 extranjeras por equipo), lo único que sí pido es que se traiga a jugadora que marque una diferencia, por que son lugares y más por la calidad que veo de muchas de nuestras jugadoras y lo que más me llama la atención es qué hay mucho jugadora joven con talento, a seguir apostando por el crecimiento de nuestras jugadoras pero esto también compromete el crecimiento de la Liga MX Femenil y de las jugadoras", comentó la DT para TUDN.

La Liga MX Femenil desde el Apertura 2021 permitó 2 jugadoras extranjeras en los equipos | Foto: Jam Media

Mónica Vergara a toda costa quiere evitar que los procesos de las jugadoras jóvenes se vean afectados por una jugadora extranjera que no aporte, básicamente pide que no pase lo que en el futbol femenil en donde hasta tantas plazas de foráneos que el talento mexicano no brilla por la falta de oportunidad, y lo que a la larga llegó a afectar a la Selección Mexicana, todo eso es lo que desea prevenir para que la gran generación de jugadoras que vienen detrás no se estanque. La Liga MX Femenil dio un gran paso con la creación de la Sub-17 para formar jugadoras pero Vergara desea que se siga la línea de ser una liga formadora que le ha dado resultados hasta ahora.

"Al sabes que cada equipo puede contar con extranjeras, son dos lugares menos para ti como mexicana entonces creo que tiene dos lados, siempre he dicho que es importante como cada jugadora lo vea, lo viva porque eso es lo que te a hacer actuar día con día", declaró la entrenadora. Ahora Vergara y el Tri Femenil se preparan para el partido de este jueves en el Estadio Universitario para jugar ante Surinam en busca del boleto al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Le abre la puerta a Corral y Ocampo

En dicha entrevista con TUDN la exjugadora declaró que el nivel que están mostrando Charlyn Corral y Mónica Ocampo en la Liga MX Femenil es bastante bueno y que son dos elementos de alta experiencia en el futbol femenil de México por lo que les abre las puertas de la Selección Mexicana para que puedan regresar algún día. "Las puertas de la selección están abiertas para todas las jugadoras y hablándote de Pachuca, me da gusto ver el inicio de Charlyn Corral, Mónica Ocampo y Karla Nieto, son jugadoras que sí siguen con este compromiso de seguir mejorando y alcanzar su nivel por supuesto que tienen las puertas de nuestra selección", agregó.