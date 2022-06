Liga MX Femenil: Nailea Vidrio seguirá en el torneo pese a salir de Club León

León, Guanajuato.- Dalia Nailea Vidrio se despidió de Club León Femenil, hace dos semanas, por medio de un comunicado que presentó en sus redes sociales, donde aseguró que vivirá un nuevo reto en su vida, pero no mencionó si sería en Liga MX Femenil u otra liga profesional.

Después de catorce días de incógnito sobre qué le depara a la jugadora de 19 años ella misma se encargó de ilusionar a todos sus 'fans' que estaban con la duda de si seguirá o no en el balompié rosa, cosa que asi será tras confirmarlo en su vigente historia de Instagram.

Nailea Vidrio invitó a su público a realizar alguna pregunta y con mucho gusto comenzó a responder cada una, señalando una en particular al ser cuestiona sobre si dejará la Liga MX Femenil, a lo que Dalia respondio: "¿Quién dijo eso?" Lo que asegura que, posiblemente, jugará el Apertura 2022 con un nuevo equipo.

Nailea Vidrio responde a pregunta de un fan

Captura de pantalla

¿POR QUÉ SALIÓ NAILEA VIDRIO DE LEÓN FEMENIL?

La futbolista recibió el apoyo de Grupo Pachuca desde los 13 años de edad. Antes de convertirse en jugadora esmeralda debutó en la Liga MX Femenil con las Tuzas en la campaña Clausura 2018, se mantuvo en la bella Airosa durante cinco torneos para posterior unirse al bajío.

Dalia militó con León Femenil durante un año y medio, club donde participó en 49 partidos y logró firmar tres anotaciones, el último en el finalizado Clausura 2022 tras enfrentar a Cruz Azul Femenil en el Nou Camp. Decidió dejar al club al quererse superar así misma.

Nailea Vidrio jugando con León Femenil

Jam media

"No ya no seguiré con León Femenil. Fue una decisión muy difícil, me costó mucho tomarla pero tenemos que crecer, salir de nuestra zona de confort", explicó Nailea Vidrio en su 'stori' de Instagram.

¿A QUÉ EQUIPO LLEGARÁ NAILEA VIDRIO?

Te recomendamos leer

Aunque todo se mantiene como un rumor es posible que el futuro de la mediocampista siga en la Capital mexicana, pues fuentes aseguran que vestirá la casaca de Cruz Azul Femenil para el Apertura 2022, siendo así la Máquina seria el tercer equipo en su aventura por el circuito rosa.