Liga MX Femenil: Nailea Vidrio denuncia que ha recibido amenazas de muerte por revelar acoso de aficionados

México.- Una vez más el futbol mexicano femenil es el centro de atención pero no por sus buenos partidos ni por su gran talento sino por un escándalo de acoso sobre una de las representantes de la Liga MX Femenil, la jugadora de Club León, Nailea Vidrio ahora fue la persona que ha sufrido del desagradable momento en su propio estadio cuando acudió a apoyar a su equipo. Todo esto sucedió el pasado jueves cuando León jugó en la Concachampions en el Estadio León.

La futbolista al termino del partido compartió en sus redes sociales que ella junto a su amiga, Selena Castillo tambien jugadora del equipo esmeralda recibieron un hostigamiento muy fuerte de una persona aficionada al equipo de León durante el partido. En las historias de Instagram de la futbolista denunció que esa persona estuvo diciéndole muchas cosas y que aunque el acoso era evidente ninguna de las personas que estaban ahí no hicieron nada por detenerlo lo que hizo que se decepcionara mucho de la situación.

"Estoy super decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga Selena y no puede ser que no hicieran nada al respecto. Impresionantemente, estoy súper decepcionada, porque era un fan de León", dijo la futbolista de la Liga MX Femenil. Ante dichas denuncias y otros más comentarios en sus mismas publicaciones la jugadora comenzó a compartir algunas capturas de aficionados que la atacaron por revelar el acoso llamándola exagerada.

Desde cuestionándola de que no generalizara pues no todos los fans de León son iguales hasta desacreditar que lo que vivió no fue nada, o los más grotescos en donde varios usuarios le hicieron comentarios sobre su cuerpo en repetidas ocasiones. La jugadora tituló las fotos con algunas palabras que dejan claro la impotencia que está viviendo con este resultado, "Como si fuera tan fácil", "Que siga el acoso", "México me dueles" son algunos de los mensajes.

Pero las cosas no pararon ahí ya que apenas hace unas horas Nailea Vidrió volvió a denunciar a sus seguidores quienes algunos ya la han amenazado de muerte por haber revelado el acoso, "Que triste que por levantar la voz en mi país, acabe amenazada, al men que denuncie me amenazó de muerte, borró los mensajes. Que feo que por levantar la voz esté amenazada de muerte", se escucha a la futbolista.

De igual manera el caso ya llegó a los odios del Club León quien emitió un comunicado en donde rechazaba los actos de acoso de los aficionados y mostraba su preocupación por su jugadora y le han brindado la ayuda necesaria para mantenerla a salvo de cualquier otra amenaza, "El Club León manifiesta su enorme preocupación y contundente rechazo por que este tipo de situaciones sigan sucediendo en estadio y a través de rede sociales. No toleraremos ningún tipo de violencia, fisca, verbal, emocional o digital sobre ninguna persona, la agresión debe ser señalada y denunciada", se lee.

Este tipo de denuncia de acoso y que terminan con amenazas de muerte ya se han dado en la Liga MX Femenil, hace unos años la exjugadora del Club América Jana Gutiérrez tambien sufrió algo similar, incluso la Liga MX Femenil y los clubes hicieron una campaña para proteger la integridad de todas las jugadoras para evitar que eso sucediera una vez más.