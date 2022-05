Liga MX Femenil: Nailea Vidrio envía emotiva carta de despedida a Club León

León, Guanajuato.- Léon Femenil no contará más con la mediocampista de 19 años, Dalia Nailea Vidrio Sahagún, la propia jugadora confirmó el fin de su ciclo con la escuadra esmeralda y es incierta su participación en Liga MX Femenil ahora que se viene el festejo del torneo Apertura 2022.

"A toda la afición de Club León Femenil hoy me toca cerrar un ciclo muy bonito, lleno de momentos especiales con la gente de León que siempre me trató y me hizo sentir como en casa", comienza el mensaje de despedida de Nailea en redes sociales.

Gracias a la directiva, cuerpo técnico y compañeras con las que me tocó convivir en este último año. Me llevo grandes amistades y momentos muy lindos con cada una de ustedes. Gracias en especial a Grupo Pachuca por abrirme las puertas desde los 13 años".

"Gracias por ayudarme en mi formación como futbolista, estudiante y persona durante casi seis años. Me siento muy orgullosa de ser quien soy y gran parte se lo debo a Grupo Pachuca", escribió Dalia, quien afirmó que tendrá un nuevo reto en su carrera como futbolista, empero no profundizó en el tema.

"Hoy tengo la oportunidad de enfrentar un nuevo reto en mi carrera futbolística, y espero que ustedes me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias por todo Club León Femenil", finaliza la carta que emitió la originaria de Guadalajara, Jalisco en sus cuentas oficiales.

Tras anunciar que no continuará con la fiera femenil los comentarios de la afición se hicieron presentes de manera inmediata, pues Nailea Vidrio fue pilar en el equipo y se convirtió en una de las jugadoras más queridas de la institución, misma que tratará hacer un mejor papel en el próximo torneo a diferencia de este Clausura donde finalizó antepenúltimo lugar.

Nailea Vidrio debutó en Liga MX Femenil como jugadora de Tuzas del Pachuca Femenil en el Clausura 2018. Desúés de cinco torneos consecutivos pasó a convertirse en jugadora de León Femenil, escuadra donde participó en 49 partidos y obtuvo una cuota de tres goles a su favor, su última anotación sucedió contra Cruz Azul Femenil en la fecha 14.