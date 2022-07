Liga MX Femenil: Nancy Zaragoza reveló que "sobrevivió" un mes con 100 pesos

México.- Una vez más el tema de los salarios en la Liga MX Femenil han dado de que hablar y es que con 5 años desde su creación no se han solucionado y sigue habiendo casos extremos en donde jugadoras tienen que hacer "milagros" para vivir con su sueldo de futbolista, tal es el caso de Nancy Zaragoza quien recientemente dio a conocer tuvo que "sobrevivir" con 100 pesos y la ayuda de sus padres por un mes.

Todo se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la jugadora quien aseguró que vivió durante un mes con solo 100 pesos y que con ayuda de sus papás pudo salir adelante hasta que llegara la siguiente quincena. "Se sobrevivió a Junio con 100 pesito y ayuda de los papás. Gracias", fueron las palabras de la jugadora de Cruz Azul lo que hizo desatar la locura entre los fans quienes una vez más se lanzaron contra la Liga MX Femenil y los equipos por los bajos sueldos.

Pero la cosa no paró, ahí ya que la futbolista pedía desesperadamente que la quincena de cierre de mes ya "cayera" a su cuenta pues al parecer necesitaba ya hacerse de ese dinero para sus gastos. Nancy Zaragoza es una de las jugadoras como otras más que han levantado la voz ante las injusticias de los salarios de las futbolistas de la Liga MX Femenil, lamentablemente no han tenido los resultados esperados pero eso no las han detenido para seguir.

La jugadora de Cruz Azul dando a conocer su situación económica | Foto: Captura

Por ahora de parte de Cruz Azul Femenil no se ha dado a conocer alguna respuesta ante esa situación y el equipo se mantiene en silencio, otro de las cosas que a los aficionados y a las jugadoras no agradan y es que el club hace caso omiso ante las pruebas de que sus sueldos no son lo que esperan. Solo hay que recordar hace unos días en donde jugadoras de Gallos Femenil pidieron artículos a jugadores para rifarlos y tener dinero para salir con lo gastos del mes.

Muchos equipos de la Liga MX Femenil aún no se atreven a dar ese salto de calidad para sus jugadoras, no hay inversiones completas para sus proyectos, caso como el de Cruz Azul curiosamente quien se ha conformado con hacer lo mínimo para estar en el torneo ya que es el único equipo de los 18 que no tiene un estadio dejando de lado a los aficionados, así como las poca seriedad al momento de contratar jugadoras para pelear por el título.