Liga MX Femenil: Natalia Mauleon señaló a Hirving Lozano y Messi como sus jugadores a seguir

El futbol femenino se ha desarrollado cada vez con el paso de los años y las jugadoras de la actualidad son ejemplo a seguir para futuras generaciones. Sin embargo, no siempre fue así y algunas jugadoras, incluso en la Liga MX Femenil, tenía como ídolos a jugadores varones.

Tal es el caso de Natalia Mauleón, quien en entrevista para la Sud Ladies Cup compartió que Hirving Lozano y Lionel Messi han servido de inspiración para ella. "Tienen estilos de juego que me gustan. Me acerco un poco más a las cualidades que pueden tener. Me gusta ver lo que hacen para ver lo que necesito para mejorar en mi juego".

La atacante mexicana está por segunda ocasión en el torneo, después de que también estuvo en la edición del 2019 con la Selección Mexicana. Al respecto, señaló que varias cosas han cambiado y que una de sus prioridades este año es trascender en la Copa Mundial de la categoría, a celebrarse en Costa Rica el próximo agosto.

"Tengo metas a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo quiero ganarme un lugar en mi club y en la plantilla para el Mundial Sub-20. Luego, más adelante me gustaría salir de mi zona de confort y venir a jugar a Europa. Quiero competir con los mejores. Es un objetivo que mantengo en el fondo de mi mente", declaró Mauleon Piñón.

En ese mismo sentido, compartió que el club que la hace soñar es el Barcelona, pero reiteró que por el momento se enfoca en el mundial de este año. "Tenemos que ir paso a paso. El primero es pasar la fase de grupos. Para los partidos de eliminatorias, no será necesario cometer errores y jugarlos a fondo como una final cada vez".

"El objetivo es claro: ser campeones del mundo. Individualmente, quiero ser una persona importante en el grupo. Se necesitará trabajo duro para lograr esto", señaló Nati Mauelon, quien por último señaló que también quiere ganarse la titularidad con el América, a donde llegó en el Apertura 2021.

"La adaptación fue larga y difícil. Mis hábitos los tuve en Toluca, donde estuve 4 años. El Club América es un club muy grande. Me encontré con jugadores mayores y con más experiencia que yo. No es fácil conseguir un lugar en el once inicial, pero trabajo todos los días para lograrlo. Creo que es en la dificultad que aprendemos mucho", sentenció.