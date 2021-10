Liga MX Femenil: Natalia Villarreal sorprende al revelar que tiene videollamada con Kylian Mbappé

Nuevo León.- El regreso de Natalia Villarreal a los entrenamientos con Tigres Femenil no pudieron ser de una mejor manera. La mediocampista felina viene de una lesión que la alejó por varias semanas de las canchas pero hoy además de su regreso hay otra cosa que se robó la atención y es que la jugadora dio a conocer que tuvo una videollamada con Kylian Mbappé del PSG.

La impactante noticia la dio a conocer la misma futbolista de la Liga MX Femenil en sus historias de Instagram en donde se puede ver como en efecto está conviviendo con el campeón del Mundo en Rusia 2018 en una videollamada mientras se ve al jugador francés sonriente ante las fotos que Villarreal le saca para tener el recuerdo.

"No me la creo. Kylian Mbappé gracias", comentó. "Casual hablando con Mbappé", fueron las dos descripciones que la jugadora le puso a las fotos que publicó en sus redes sociales luego de tan increíble sorpresa. Por ahora la emoción no le ha dado tiempo de explicar cómo fue que pudo lograr esa convivencia con el compañero de Messi.

Algunos fans de la tambien campeona de la Liga MX Femenil aseguran que eso pudo haber sido obra de los franceses del equipo varonil de Tigres, como Florian Thauvin y André-Pierre Gignac quienes han tenido contacto con el futbolista galo de la Ligue 1. Aunque todo se centra en Thauvin quien fue parte de la plantilla campeona en 2018, aunque no se ha confirmado.

Natalia Villarreal presume su videollamada con Kylian Mbappé | Foto: Instagram

En lo que respecta a Natalia Villarreal, la mediocampista pudo volver a presentarse a los entrenamientos de Tigres este jueves por primera vez desde el pasado 28 de septiembre que fue cuando se lesionó, justo en la jornada 10 de la Liga MX Femenil en un juego ante Tijuana en donde sufrió dos contusiones una lesión de segundo grado del menisco lateral.

Su recuperación fue progresiva y con mucho reposo y tranquilidad pues ante su ausencia Roberto Medina no pasó complicaciones para suplirla pues tenía jugadoras de sobra, aún así no con la calidad de Villarreal que la había llevado a estar más de 21 partidos sin dejar la titularidad.

Ahora que ya está de regreso podrá pensarse que está lista para volver, y posiblemente lo haga en el juego ante FC Juárez, aprovechando la pausa de la Liga MX Femenil por la fecha FIFA podría llegar con más ritmo pues el partido será hasta el 1 de noviembre, tendrá poco más de 10 días para prepararse.