Liga MX Femenil: Natividad Martínez asegura que Atlas va por todo en su visita a FC Juárez

Después de cinco Jornadas disputadas, las Rojinegras del Atlas se mantienen invictas y con las metas claras para lo que quieren conseguir en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. La lateral por derecha de La Furia, Natividad Martínez, habló con los medios del club sobre cómo se ha sentido desde que llegó a reforzar el plantel de Atlas Femenil.

“La verdad es que me he sentido muy bien, muy feliz de estar aquí. Siento que hemos tenido un muy buen comienzo en esta temporada, vamos con todo. El equipo me ha arropado muy bien”.

Nati Martínez, llegó procedente del Atomic City FC de la WPSL (Womens Soccer Premier League), ahora que ha podido conocer también la Liga MX Femenil, contó sobre las diferencias y lo que ha aprendido de la liga de nuestro país. “Pues la verdad es que sí he quedado muy sorprendida, el futbol aquí es muy intenso, son muy disciplinadas, el profesionalismo que llevan es muy alto. Todas luchan por todos los balones y sí es algo muy diferente, muy intenso y muy competitivo”.

Imágenes del entrenamiento de Atlas femenil/@AtlasFCFemenil

El lunes 8 de agosto, las Rojinegras del Atlas enfrentarán a FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. La mexicoamericana nos platicó cómo esperan este partido y la preparación que han tenido previo a este compromiso. “Vamos con el mismo objetivo de siempre, que es sumar los tres puntos. Hemos trabajado muy fuerte estos días, vamos con una mentalidad muy buena, con las ganas muy altas para sumar esos tres puntos”.

La dorsal número 12 del Atlas, aprovechó para compartir cuáles son las cosas que cree que caracterizan y hacen fuerte al equipo de La Perla Tapatía en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. “Creo que la unión y la química, la conexión que tiene este equipo. La verdad es que desde que llegué a este equipo se notó lo unidas que son todas y creo que a veces eso es difícil de conseguir, por eso siento que este plantel logra sumar puntos”.

Las dirigidas por Fabiola Vargas, tienen claro qué es lo que quieren conseguir en esta temporada, Nati compartió las metas que se han trazado y qué esperar que pueda lograr Atlas. “Ser campeonas. Creo que ese es el objetivo que tenemos, no solo yo, el Cuerpo Técnico, las jugadoras, todos tenemos muy claro que este Atlas está hecho para todo, para ser campeonas y ganarlo todo”.

Nati ha causado muy buenas impresiones por su entrega y eficacia dentro del campo, lo cual ha ayudado a que las Rojinegras hayan conseguido sumar en todos los partidos disputados hasta el momento en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.