Liga MX Femenil: Nelly Simón le pide a DT de México investigue mejor el caso de Alicia Cervantes

Jalisco.- Este lunes desde las instalaciones de Chivas Femenil se llevó a cabo el día de medios del Rebaño y de la Selección Argentina previo al amistoso que jugarán este martes. Entre los invitados estuvo Nelly Simón, directora deportiva de Chivas quien soltó una bomba sobre el tema de Alicia Cervantes y su no convocatoria con México.

Luego de que los entrenadores del equipo de la Liga MX Femenil y de la Selección, Nelly Simón entró en acción y de las primeras cosas que respondió fue lo que había pasado con Alicia Cervantes y la Selección Mexicana y de paso le pidió a Mónica Vergara que investigue mejor antes de hablar, haciendo referencia a que la DT del Tri aseguró que Chivas se negó a prestar a la jugadora.

"Yo no voy a entrar en polémicas, dimes y diretes. Nunca fue mi personalidad. Mónica Vergara no está bien enterada de cómo pasaron las cosas, no sucedieron así (negativa del equipo)", dijo ante los medios.

"Se tomaron decisiones como se deberían de tomar. Licha va a jugar mañana (martes) y punto. nada más tengo que decir", agregó. Y es que todo indica que la versión de Mónica Vergara en donde asegura que Chivas Femenil se negó a ceder a la jugadora es falsa, y que todo se fue por otro lado. No dijo con palabras exactas qué pasó pero deja entrever que de parte de Chivas no hubo mala fe.

Por si fuera poco Nelly Simón aseguró que tanto Chivas como el resto de 17 equipos de la Liga MX Femenil están para aportar a la Selección Mexicana pero que le gustaría que hubiera alguien para que se hiciera cargo de las Selecciones Femeniles en México y gestione esas decisiones y evita peleas por intereses de ambas partes.

"El siguiente paso, y me encantaría verlo pronto, en un plazo mediano o largo, que hubiera una cabeza de Selecciones Femeniles, especializada en futbol femenil", dijo la directiva. Con eso solo confirmó que Alicia Cervantes va de titular este martes ante Argentina a pesar de todas las cosas que se dijeron desde Selección Mexicana.

En lo que respecta al partido en Chivas se han mostrado muy concentradas durante las últimas semanas, todos los días se les ha visto entrenando a topa y con mucho trabajo de táctica para que en el partido puedan encontrar más oportunidades. Tambien afinaron la puntería y el esfuerzo físico que ante un rival así les hará falta.