Liga MX Femenil: Norma Palafox asegura que llega al Atlas con hambre de triunfo

La delantera sonorense Norma Palafox ya fue presentada como la nueva refuerzo de las Rojinegras del Atlas, en busca de conseguir recuperar el protagonismo que en su momento demostró en Chivas del Guadalajara.

Norma Palafox viene de tener muy pocos minutos en Tuzas del Pachuca y ahora con las Rojinegras del Atlas tiene una nueva oportunidad para poder sacar la casta y volver a las convocatorias de la Selección Mexicana.

La atacante se dijo emocionada por volver a tener una oportunidad de oro y aprecia el hecho de llegar a las Rojinegras del Atlas para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil.

"Estoy muy emocionada con estar aquí, llegue a un equipo unido, con muchas ganas de trascender, creo que Atlas Femenil trae muchísimas ganas de poner en alto al equipo como estos grandes jugadores (en referencia al equipo varonil)".

Palafox asegura que el conjunto del Atlas tiene mucha hambre de protagonismo para poder ser campeonas.

"Algo que me ha llevado a lograr mis cosas personalmente ha sido a base de esfuerzo y trabajo y este equipo trae esa hambre, esas ganas y fue algo que me convenció. No recuerdo hace cuanto no estaba así de a gusto, tengo pocos días acá y no sabes lo que acaba de revivir en mí, esas ganas de volver a dejarlo todo, estaba perdida por ahí".

La delantera mexicana también hizo una pequeña crítica a los aficionados que la critican por su decisión e incluso, algunos afirmaron que sólo firmó con Atlas para estar en su zona de confort:

Te recomendamos leer

"Mucha gente dice que me fui de vacaciones y no ando de vacaciones, ya estamos aquí de vuelta y creo que ahí se responde el por qué estoy aquí. No me costó decidir, me gusta mucho esta ciudad, sé que esta institución tiene mucho que dar y eso me gusta, quise aceptar este reto y vengo a dejarlo todo", finalizo la sonorense.