Liga MX Femenil: Norma Palafox se despide de Pachuca con emotivo mensaje

México.- Luego de que Pachuca Femenil diera a conocer que Norma Palafox y otras jugadoras no seguirían más en el club, la jugadora sonorense decidió dejarles un mensaje en sus redes sociales agradeciéndoles la oportunidad de estar jugando luego de haber salido de Chivas y de sus compromisos que tuvo fuera de la Liga MX Femenil antes de llegar al equipo hidalguense.

A través de su cuenta de Instagram Norma Palafox compartió un emotivo y extenso mensaje para todos y cada uno de los involucrados en que ella llegara al equipo. "Gracias Pachuca. La vida está llena de decisiones y hace un tiempo tuvo que tomar unas muy difíciles respecto a mi vida personal y profesional y estaré agradecida toda mi vida con las Tuzas por abrirme las puertas y creer en mí para seguir desarrollándome futbolística y personalmente", se lee.

La atacante llegó al Pachuca en el Apertura 2021 luego de que anunciara su salida de Chivas en el Apertura 2020 pero durante el Clausura 2021 no pudo jugar un solo minuto con el equipo ya que tuvo que cumplir con su segunda participación en el programa de Exatlón Estados Unidos por lo que fue hasta el Apertura cuando regresó al campo. La estancia de Palafox en las Tuzas fue apenas de dos torneos en donde tuvo muy poca participación pues no pudo recuperar su mejor nivel.

Norma Palafox se despidió de Pachuca Femenil | Foto: Captura

En los dos torneos disputados pudo jugar 13 partidos de los cuales solo 4 fueron de titular, esto solo en fase regular, para Liguilla vio 34 minutos en 2 partidos pero sin más en la fase final. Estuvo en la final del Clausura 2022 pero no la pudo disputar en su definición pero si en la ida en donde poco pudo hacer. Aún así con esos números no despreció su estancia en el equipo.

"Gracias a los directivos, cuerpo técnico y a mis compañeras, porque desde el día uno que llegue a este club me hicieron sentir bienvenida y me apoyaron para poder adaptarme lo más rápido, ha sido una etapa llena de aprendizaje donde me toco compartir cancha con personas sumamente talentosas y con un gran corazón, cualidades que nos permitieron como equipo estar en una final del fútbol mexicano", se lee.

De momento Norma Palafox se ha quedado sin equipo de cara al Apertura 2022 que está listo para iniciar el siguiente 8 de julio, en su estancia en la Liga MX Femenil solo ha jugado en dos equipos siendo Chivas en donde tuvo el mejor momento de su carrera, incluso fue campeona en la primera edición del torneo en 2017. Se espera que de a conocer más noticias sobre su futuro en los siguientes días.

"Las llevaré siempre en el corazón, nunca dejen de creer en ustedes, me llevo grandes amistades, ha sido un honor compartir cancha con cada una de ustedes y poder defender los colores de este gran club! Gracias a la afición que siempre me demostró su cariño y apoyo El fútbol da muchas vueltas y espero nos toque reencontrarnos en algún momento…", sentenció la jugadora.