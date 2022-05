Liga MX Femenil: Norma Palafox se encaró con afición de Chivas y terminó llorando

México.- Luego de haber sido parte fundamental para que Chivas lograra su primer título, Norma Palafox ahora tuvo que vivir del otro lado la amargura de perder la final enfrentando justamente a su exequipo en la Liga MX Femenil y para su mala suerte no la pasó nada bien pues lo tuvo que ver desde la banca y con la presión de la afición que nunca la dejó descansar desde el minuto 1 hasta el agregado.

En diversos videos publicados en redes sociales al terminar la final de la Liga MX Femenil se pudo ver la gran presión que la afición que estuvo del lado de las bancas tuvo hacia la sonorense quien por momentos pudo evitar darles el gusto de hacerles notar que sentía la presión, pero luego cuando los gritos crecieron la misma futbolista encaró a la afición aunque sin decir nada lo que encendió aún más la polémica en las gradas.

Ante el grito de cientos de personas de "No vas a jugar", Norma Palafox volteó en más de ocasión a las gradas. Pero el momento cumbre se dio tras el silbatazo final cuando la jugadora no pudo contener el llanto tras la derrota de su equipo lo que causó más la burla de la afición de Chivas quienes que aunque hay personas que aún la estiman por su pasado en el equipo, no todos la quieren luego de lo que ellos consideran como "traición".

Norma Palafox retando a la afición y luego llorando tras la final perdida | Foto: Captura

La relación de Norma Palafox y Chivas se rompió luego de que la futbolista decidió parar su carrera en la Liga MX Femenil para ir al programa de televisión en Estados Unidos de Exatlón. Luego de varios meses regresó pero no hizo mucho bajando considerablemente su nivel. Luego de ello anunció su salida del equipo lo que pareciera más como un retiro del futbol, pero la sorpresa se la llevó la afición quien luego se enteró que fichó con Pachuca.

Te recomendamos leer

Desde ese momento el cariño de la afición de Chivas desapareció y en cualquier oportunidad que han tenido para presionarla lo han hecho. Ahora Chivas presume su nuevo título segundo en la Liga MX Femenil, mientras que Pachuca y Norma Palafox cayeron en su segunda final en la categoría.