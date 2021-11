Liga MX Femenil: ¡Obtienen el pase! América califica a liguilla pese a derrota frente al Atlas

Ciudad de México.- Pese a que América Femenil perdió en "La Perla Tapatia" el pasado sábado 6 de noviembre en el último minuto en su visita al Estadio Jalisco de Atlas Femenil, este lunes se confirmó su pase directo a la siguiente liguilla del torneo Grita México A2021 de la Liga MX Femenil, por las varias combinaciones que se han suscitado en la continuación de la fecha 15.

La derrota de Pumas Femenil en la cancha de Tigres Femenil fue la clave para que las dirigidas por Craig Harrington celebren una nueva clasificación a la fase final de la división para damas. Con 27 unidades se convirtieron en el sexto equipo en asegurar un lugar para la ronda de las ocho mejores de la campaña.

Un registro de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas permite que en el primer campeonato del estratega norteamericano (Harrington) sus futbolistas puedan volar sobre el camino parelelo, en busca del título que se le ha negado desde hace tres años.

La última vez que América jugó la fase final fue en el antiguo campeonato Guard1anes Clausura 2021, siendo una de sus peores actuaciones en la Liga MX Femenil. Con apenas 24 unidades alcanzaron a calificar en la octava posición, sin embargo fueron eliminadas en primera ronda por las bicampeonas Tigres Femenil.

América califica a las finales

SEXTA ESCUADRA INVITADA A LAS FINALES

América celebra un gol

América Femenil se incorpora junto a Tigres Femenil (43), Rayadas de Monterrey (38), Santos Femenil (30),, Chivas Femenil (30) y Atlas Femenil (27) entre los clubes que jugarán la 2da etapa de esta competencia femenil. Únicamente restan dos lugares por confirmar a las ocho invitadas.

EQUIPOS EN LA PELEA POR LA LIGUILLA

Culminó la jornada 15 del Grita México A2021 y son cuatro las plantillas que mantienen la esperanza de jugar en la próxima estación de esta competición. Tijuana Femenil y Cruz Azul Femenil sellarían su lugar en caso de ganar alguno de los dos juegos que restan en su calendario.

Tuzas no requiere del margen de error, pero necesita que tanto las Xolas como las celestes no sumen más de un punto para tratar de meterse en la última fecha. Mientras que Pumas la ve difícil. Necesita ganar sus dos partidos y que las tres escuadras no sumen más de un punto para incluirse en la octava posición.