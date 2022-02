Liga MX Femenil: Pablo Luna podría ser el segundo DT cesado del Clausura 2022

Puebla.- El inicio de temporada para el equipo de Puebla Femenil no está siendo para nada bueno y es que luego de 5 jornadas disputadas el equipo de Pablo Luna se úniba en el último lugar de la tabla general con solo 1 punto de 15 disputados, el primer tercio del torneo esta por llegar y de seguir con ese paso sería el segundo entrenador que pueda perder su puesto, teniendo en cuenta que Jesús Palacios de las Centellas ya dijo adiós a pesar de tener un desempeño ligeramente mejor que las de la franja.

En lo que va de la Liga MX Femenil, Puebla es el único equipo que no ha ganado, el resto de clubes como mínimo tienen una victoria lo que les ha dado la tranquilidadde no ser el último puesto. Pablo Luna quien relevó en el cargo a Juan Carlos Cacho, se le está complicando el torneo, solo 1 punto conseguido y eso fue gracias a que Mazatlán FC no presionó más para quedarse con la victoria. A todo eso se le suma que que por partido reciben varios goles, lo que las coloca como la peor defensiva.

Han caído ante Toluca, Rayadas, Pachuca y el último duelo ante Atlas. Pablo Luna en caso de querer seguir en al frente del equipo tendrá que comenzar a sumar. Si bien en el Apertura 2021 el cuadro de la franja quedó fuera de la Liguilla, Cacho hizo un buen trabajo con el equipo, por momentos del torneo el equipo despertó ligando victorias pero luego cayó en bache del que ya no pudo salir y terminó por quedar fuera.

Puebla aún tiene la esperanza de salir de los malos resultados en esta temporada | Foto: Captura

Al momento Puebla es el peor equipo en muchos aspectos, cero ganados, un empate y cuatro derrotas. 2 goles anotados y 9 en contra con un -7 de diferencia de goles. Su balance en sus partidos como local y visita son malos, de 9 puntos disputados en el Cuauhtémoc no ganó ninguno y de los 6 de visita solo logró 1. Además de que 8 de lo 9 goles recibidos fueron como local unas estadísticas que ponen en serios problemas al estratega.

La directiva de Puebla por ahora no han revelado algún indicio de que que estén buscando un nuevo entrenador pero si la presión de que si en la siguiente fecha no saca un resultado positivo su salida se acercará. Para la jornada 6 se enfrentarán al equipo de Tijuana una vez más en casa y ahí buscarán sacar las "papas del fuego" para salvar a su DT.