Liga MX Femenil: Pachuca reanudó actividades tras la goleada recibida ante Rayadas

México.- Pachuca Femenil será uno de los pocos equipos que no tendrá participación en la fecha FIFA con partidos pospuestos, por ello ha comenzado a trabajar para preparar el siguiente partido que será ante el equipo de Atlas dentro de 12 días cuando la Liga MX Femenil salga de la pausa de la fecha FIFA. El cuadro hidalguense se encuentra asimilando lo mal hecho en el partido ante Rayadas que le costó una goleada de 5-0.

Este miércoles a través de redes sociales las Tuzas informaron que se encuentran laborando buscando la forma de cubrir esos errores y que no vuelvan a pasar ya que en la Liga MX Femenil como en todas las competencias el tema de la diferencia de goles es de suma importancia, "El plantel femenil hidalguense reanudó sus entrenamientos en esta segunda pausa del Clausura 2022 debido a la fecha FIFA. ¡Vamos las Tuzas, enfocadas en tener un gran cierre de torneo rumbo a la liguilla", dice el mensaje del equipo.

La Jornada 14 para Pachuca estuvo llena de muchas cosas, desde la goleada, el debut de su entrenadora y la clasificación de Liguilla. El equipo de Pachuca se logró meter a la fiesta grande gracias a la derrota de Pumas, con ello llegó a ser el quinto equipo en clasificar, pero la derrota que sufrió en la misma jornada les afectó y las mandó al lugar 5 pero con 28 puntos, un colchón importante de 8 puntos sobre su siguiente perseguidor.

Pachuca Femenil regresó al trabajo previo a la Jornada 15 | Foto: Captura

Lo que tambien se destacó en este fin de semana fue el debut de Gloria Rangel como Directora Técnica en la Liga MX Femenil, aunque ya lo había hecho en la Sub-17 pero no en el primer equipo. Pero su presentación no fue la mejor de todas. Por ahora el Club Pachuca no ha revelado que Rangel se quedará en el puesto o tendrán a un nuevo personaje en el, ya que con la pausa de la fecha FIFA podrían dar el anuncio.

Las Tuzas tienen solamente 3 partidos más por delante para culminar la Liga MX Femenil el primer rival será el equipo de Atlas, luego estará visitando al equipo del América y para cerrar la temporada regular tendrá el último partido en casa ante Necaxa, la Liguilla ya está confirmada en Pachuca por lo que solo quedará definir al rival.