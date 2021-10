Liga MX Femenil: Para Dinora Garza, Pumas ha tenido un torneo complicado lejos del fracaso

México.- Previo al inicio de la jornada 14 de la Liga MX Femenil los equipos han regresado a las actividades en especial los Pumas quienes están aún con posibilidades fuertes de llegar a Liguilla y depende totalmente de ellas. Para hablar de la actualidad de las felinas asistió a conferencia de prensa Dinora Garza quien aseguró que Pumas no está tan mal como se cree.

La delantera atendió a los medios y explicó un poco de lo que se ha vivido en el equipo en las últimas fechas especialmente en el cambio de actitud de todas que han desencadenado en aún tener posibilidades de calificar. Al mismo tiempo para rechazar un poco el termino de "Fracaso" pues considera que el equipo ha hecho lo necesario para estar donde está.

"Sabemos que ha sido un torneo complicado, no sé si fracaso. No sé cómo llamarle a eso. Al inicio del torneo no fue bueno para nosotros, pero poco a poco agarramos la idea de nuestra entrenadora. El equipo ya mejoró y nos quedan 4 partidos importantes en los que queremos revertir la situación", dijo en conferencia.

Al día de hoy los Pumas se ubican en el lugar 9 con 15 puntos, la desventaja para las universitarias es que están 3 unidades por detrás de las que se ubican en zona de Liguilla por lo que la suma de puntos es demás complicada y es que en el inicio del torneo esos puntos los dejaron escapar con varias jornadas sin poder ganar, si bien tienen la posibilidad de pelear, tambien tienen nula margen de error.

Pumas Femenil confian en si mismas para pelear hasta el final | Foto: Jam Media

Garza destacó que durante la semanas de descanso aprovecharon el tiempo para mejorar muchos aspectos del juego para evitar regalar oportunidades al rival. Aún así no se confían y esperan que lo entrenado salga en el partido por lo importante que representa para el equipo poder sumar esta jornada 14 de la Liga MX Femenil.

"Trabajamos mucho mental y deportivamente. Tratamos de corregir errores y perfeccionando cosas que hacemos bien. Sabemos la importancia de este partido. Tenemos el compromiso de entregar lo mejor de nosotras cada fin de semana", agregó.

Las 4 finales de la Liga MX Femenil para los Pumas arrancan este sábado cuando reciban a Toluca en CU donde volverán a tener a su afición en las gradas. Luego van a una aduana complicada como Tigres para la fecha 15. Y para cerrar la temporada lo hará con un par de partidos en casa ante Puebla y Mazatlán, y ahí podría estar jugándose la calificación.