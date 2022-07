Liga MX Femenil: Partidos de la jornada 2 para hoy lunes 18 de julio

Ciudad de México.- En este inicio de semana culminará las hostilidades de la jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX Femenil. Por jugarse restan cuatro partidos: Puebla vs Pumas, Toluca vs Pachuca, León vs Atlas y América vs Santos Laguna.

Las poblanas cayeron por 3-0 en su partido de debut frente a las subcampeonas de la femenil, Tuzas del Pachuca. Jugarán su primer encuentro en condición de local ante Pumas Femenil que también consiguió un triunfo por 3-0. enfrentando a las Cañoneras de Mazatlán Femenil en Ciudad Universitaria.

Diablas del Toluca FC disputará su primer encuentro en el Estadio Nemesio Díez contra las hidalguenses, después de caer por la mínima diferencia ante Club América Femenil en el Nido de Coapa; en ese partido Mariel Román anotó el primer gol del undécimo certamen oficial.

En el bajío Club León Femenil le hará los honores a Atlas Femenil. Ambas escuadras empezaron con pie derecho el torneo: La fiera doblegó a Centellas Club Necaxa en Aguascalientes y las Rojinegras vencieron a Tigres Femenil en la 'Perla Tapatía'.

Janelly Farías encara a su rival

Jam media

Mientras que, el juego que cierra toda actividad de esta semana 2, será entre América y Santos en el sagrado Estadio Azteca. Cabe recordar que este partido se programó para esta noche porque las Águilas celebraron el duelo internacional contra Bayer 04 Leverkusen el pasado viernes 15 de julio.

Las emplumadas ganaron 1-0 y ahora en el Coloso de Santa Úrsula esperarán a unas Guerreras que remontaron en el Estadio TSM para derrotar a Gallos Femenil por 4-3.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LOS PARTIDOS DE LA LIGA MX FEMENIL?

Programación de la Liga MX Femenil

Twitter LigaBBVAFemenil

