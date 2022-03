Liga MX Femenil: Partidos para hoy 28 de marzo; dónde y a qué hora verlos

México.- La fecha 13 de la Liga MX Femenil arrancó este sábado en donde se han tenido grandes partidos y resultados inesperados que se espera que este lunes puedan continuar para seguir dándole gran valor a la recta final del Clausura 2022. En esta misma Jornada ya se dio a conocer a la primera escuadra clasificada a la Liguilla y fue el equipo de Rayadas que luego de ganar a Santos alcanzó 33 unidades que el dio el pase a la fase final.

Ahora con la actividad de este lunes se tienen programado 4 partidos de alta intensidad en donde se definirán nuevos prospectos para la Liguilla o para quienes podrían irse despidiendo ya que de sumar una nueva derrota les podría en una situación totalmente complicada a solo unas cuentas jornadas para culminar la fase regular de la Liga MX Femenil.

Las acciones arrancarán en Toluca cuando la escuadra escarlata reciba a Gallos Femenil, un duelo directo por puestos de Liguilla, ya que Querétaro de momento es lugar 8 con 14 unidades y un descuido podría hacerle perder posiciones, en el lugar 13 aparece Toluca que no ha tendido una gran temporada pero que aún así se puede meter a la pelea en caso de sacar una victoria ante las queretanas.

Más tarde los caminos dirigen a Hidalgo en donde Pachuca recibe a Mazatlán FC, otro duelo de tú a tú en donde se espera que sean las Tuzas quienes puedan salir con los 3 puntos por la gran temporada que están haciendo, pero frente ellas están las porteñas que cada vez se aproximan más a zonas importantes de Liguilla pero tendrán que arriesgar mucho más para lograr sumar de 3.

El partido que posiblemente tenga más interés este lunes será el León vs Chivas, dos realidades totalmente diferente, las panzas verdes están en la posición 11 muy cerca del 8vo lugar a solo 3 puntos, mientras que Chivas es tercero buscando el pase a Liguilla, quien gane este duelo se acercará más a su objetivo pero los números estarían a favor del Rebaño pero León ha venido con aumento de talento y podría dar la sorpresa.

Por último pero no menos importante, el Tijuana vs Necaxa, en donde las locales llegarán con un ánimo por los cielos luego de haber sido el equipo que le quitó el invicto a Rayadas, algo que otros 11 equipos no pudieron, por su parte Necaxa es uno de los equipos que aún tienen posibilidad de entrar como octavo pero deberán ganar de 3 para pelear esa posibilidad, lamentablemente este duelo no se verá por ningún canal de televisión.

Cartelera completa

Toluca vs Querétaro | 16:00 pm | TUDN

Pachuca vs Mazatlán FC | 19:00 PM |Fox Sports

León vs Chivas | 21:00 pm | Fox Sports

Tijuana vs Necaxa | 21:00 pm | Sin transmisión

Al termino de esta Jornada 13, la Liga MX Femenil dar a conocer los nuevos movimientos, lideres de las diferentes rubros en especial la pelea por el título de goleo que cada vez está más pareja y con más jugadoras involucradas.