Liga MX Femenil: 'Pato' Alfaro descartó que perder el invicto tenga impacto anímico en Chivas

El Apertura 2022 de la Liga MX Femenil ya no tiene equipos invictos, tras la derrota de Chivas ante Juárez este jueves en el último encuentro de la Jornada 9 del torneo. A pesar de ello, el Rebaño se mantiene líder de la clasificación, a dos puntos de Tigres y con el ánimo intacto para encarar el resto del certamen.

Así lo señaló el director técnico de las rojiblancas, Juan Pablo Alfaro, quien en la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Juárez señaló que es consciente de la calidad de su plantel. Por ello, confía en que las jugadoras sepan reponerse de este resultado adverso, que no define el funcionamiento del equipo.

"No estábamos funcionando como se había planeado el partido y en el segundo tiempo hicimos las cosas como para haber podido empatar, tuvimos cuatro o cinco opciones claras de gol, pero no las pudimos concretar, en lo anímico no nos va a afecta", declaró el 'Pato' Alfaro, cuyo equipo recibirá a Mazatlán el próximo domingo en la Jornada 10.

No obstante, el estratega del Rebaño sí precisó que deben corregir los errores cometidos y sobre todo ser más contundentes, pues ante Juárez fallaron varias oportunidades, además que la arquera Stefani Jiménez tuvo una gran actuación para mantener el cero en la portería de las fronterizas.

"No podemos tener ningún parpadeo, es saber que los partidos hay que trabajarlos, hay que jugarlos, pero sobre todo hay que ser más matones, más contundentes, me voy tranquilo, me hubiera ido preocupado si no hubiéramos tenido opciones de llegada", finalizó el técnico de Chivas, que sigue líder con 8 triunfos y una derrota.

Te recomendamos leer

El Rebaño ha sumado 24 de 27 puntos disputados y tiene una ventaja de dos puntos sobre Tigres y de 7 sobre Rayadas de Monterrey. Las regias tienen pendiente su partido contra Toluca, pero aunque lo ganaran, todavía quedarían lejos de las rojiblancas; mientras que las Amazonas sí podrían quitarles el liderato si vuelven a descuidarse.