Liga MX Femenil: Paulina Muñoz se despide de León tras cinco años de trayectoria

Paulina Muñoz le dijo adiós a las Esmeraldas del León, donde se desempeñó como mediocampista desde su debut frente a Santos Laguna en el torneo Apertura 2017 de la Liga MX Femenil el sábado 29 de julio de aquel año. Es una de las pioneras del balompié rosa, ya que se quedó después de realizar las visorias.

A través de su cuenta de Instagram, la “Pulga” se despidió con un emotivo mensaje dirigido hacia la afición de La Fiera, donde defendió la camiseta por más de 6 mil 528 los minutos. “Se dicen 5 años desde que llegué al club, pero en realidad toda mi vida has estado en mi corazón. Una aficionada en su lista de suelos era llevarte como jugadora y lo logró. 5 años que, a base de trabajo, sacrificio, dedicación, esfuerzo, motivación, me hicieron la persona y futbolista que soy el día de hoy”, redactó.

“Eternamente agradecida contigo Club León, me regalaste momentos y personas inolvidables, me dejaste cumplir y trabajar por mis sueños defendiendo tus colores, pero, sobre todo, me diste valor, fuerza, fe, disciplina, respeto, alegrías, aprender, autentica, sensibilidad, familia, perseverancia”, añadió.

“Para todas las personas maravillosas que veía en mi día a día en el Club, infinitas gracias por siempre regalarme una sonrisa y guiarme por el camino a una aventura que no quiero que termine nuca, y para los cuerpos técnicos que tuve al estar en el Club, gracias, los considero a todos como unos grandes maestros de vida, que fueron los que me dieron herramientas y armas para trabajar en mí y grupalmente, por enseñarme que no hay límite para nada si te lo propones”, concluyó.