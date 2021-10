Liga MX Femenil: ¡Peligra su lugar! Conoce a los DT que podría acabar su proyecto

México.- Matemáticamente los 18 equipos que participan en la Liga MX Femenil aún tienen la posibilidad de calificar a la fiesta grande del Grita México A2021, pero aunque eso sucediera el puesto de su entrenador o entrenadora estaría tentado a finalizar por el campeonato que se mostró a lo largo de 17 jornadas.

Si bien el actual semestre concluyó con la jornada 12. Esta semana se jugará la fecha 13 y algunos equipos se encuentran obligados a no tener margen de error para realizar la proeza de calificar en el último mes a la zona de liguilla, empero como luce su situación es muy mínimo el porcentaje de probabilidad de que eso ocurra, por tanto en Debate te queremos dar a conocer qué estrategas podrían vivir sus últimas semanas en el banquillo de sus clubes.

ANA CRISTINA GONZÁLEZ

La escuadra de Bravas de Juárez Femenil hizo oficial la llegada de Ana Cristina González como su nueva entrenadora en el pasado mes de diciembre. A casi un año de ser contratada no ha tenido mucho éxito, pues las fronterizas no salen de los últimos lugares de la tabla, por lo que la directiva tomaría la decisión de poner fin a su puesto como técnica si no logra la calificación. Bravas es último lugar con 5 puntos. Debe ganar sus 4 partidos para aspirar a 17 unidades.

MIGUEL HERNÁNDEZ

Miguel Hernández, técnico de Mazatlán

Jam media

Distinto a lo del pasado Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil el entrenador de las Cañoneras de Mazatlán se encuentra bajo presión, pues su plantilla apenas logró su primer triunfo el pasado viernes al superar a Gallos Femenil en el Navío. Las moradas, penosamente, registran 1 triunfo, 3 empates y 9 derrotas y son penúltimas de la general, con 6 unidades. Al igual que las Bravas no requieren del margen de error, necesitan ganar los 12 puntos para desear calificar a las finales con 18.

JESÚS PADRÓN

Atlético de San Luis Femenil se las a visto muy complicadas en el Grita México A2021. Rememorar que goleó a Bravas este fin de semana y le sirvió para sumar unidades, aunque, por el momento, no salva el torneo que se ha dado bajo la dirección de Jesús Padrón, quien en semanas pasadas afirmó que no existen escusas tras los resultados que lo que se necesita es sumar y dar vuelta a la hoja. La obligación de cumplir esas palabras las deberá de demostrar las potosinas, pues de lo contrario él podría perder su puesto como DT.

JUAN CARLOS CACHO

Juan Carlos Cacho junto a Miguel Hernández

Jam media

El exjugador tomó las riendas de Puebla a mitad del torneo pasado. Su escuadra mostró mejoría en el arranque del torneo que era de los consagrados, sin embargo, las derrotas empezaron a relucir y hasta el día de hoy la franja es 15to puesto con 10 unidades, después de verse como un rival superir jugando en casa. A partir de la fecha 6, visitando a Centellas, hilo 4 derrotas. Se repuso contra Diablas tras el empate, empero el triunfo no se presenta, pues ahora lia dos caídas. Si el proceso no mejora Cacho podría vivir sus últimos días como DT.

CARLA ROSSI

Carla Rossi, entrenadora de Gallos

Jam media

Gallos Femenil vive un campeonato irregular en este Grita México A2021. Si bien sus dos triunfos tardaron en llegar, pero los obtuvo con los equipos que se localizan detrás de ellas. Juárez y Puebla, mientras que, con el resto, las derrotas manifiestan registros que no favorecen a la estatega Carla Rossi, quien trata de superar su progreso que tuvo cuando dirigió a Tijuana, no obstante, sus números no son de mucho beneficio. Si no se rescata la clasificación a la 2da ronda podría ser una de las entrenadoras que diría adiós al próximo torneo.