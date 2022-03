Liga MX Femenil: Pese a derrota, Rayadas se mantienen como la mejor ofensiva del Clausura 2022

Las Rayadas de Monterrey no lograron conseguir el triunfo y cayeron este lunes por marcador de 2-0 ante Xolos Femenil en Tijuana en el Estadio Caliente en la jornada 12 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, pero pese a la derrota sigue manteniéndose en el liderato del certamen y como la mejor ofensiva.

El primer tanto llegó por parte de Villamizar, quien ingresó como titular, sustituyendo a Angelina Hix, la venezolana ingresó al área y con gran zapatazo movió las redes, rompiendo la barrera del cero en casa. El segundo tanto una gran jugada de Renae Cuéllar, quien se escapó a velocidad por la banda derecha, mandó centro y pareció Sanjuana Muñoz para empujar la redonda al fondo de la red.

Pese a perder el invicto este lunes en Tijuana, las Rayadas sigue como líderes del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con 30 puntos, sumando 30 puntos luego de 10 victorias, sin empates y con solo una derrota, además de que el club de Monterrey cuenta con un partido pendiente.

Pese a no ganar su partido de la jornada 12, además de no anotar, el conjunto de las Rayadas de Monterrey dirigidas por Eva Espejo continúa siendo la mejor ofensiva del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con 34 goles anotados después de once partidos que ha disputado, detrás de las actuales campeonas marcha Tigres con 31 goles, mientras que en el tercer puesto esta América cn 28 anotaciones.

La mejor anotadora de las Rayadas hasta el momento es la delantera Mónica Monsiváis con seis goles después de 12 jornadas. El Monterrey vuelve a la acción el próximo domingo cuando reciba a Santos en la fecha 13 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.