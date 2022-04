Liga MX Femenil: Pese a que habrá ausencias por llamados a Selecciones, Susan Bejarano no pone excusas en Chivas

La mediocampista de Chivas del Guadalajara, Susan Bejarano, asegura que el duelo pendiente ante el FC Juárez, lo afrontaran con mucha seriedad sin poner como pretexto la ausencia de algunas de sus compañeras que se encuentran jugando la Fecha FIFA con México.

Ocho elementos del Rebaño Sagrado fueron llamadas a la Selección Mexicana de Mónica Vergara en esta Fecha FIFA y es por ello que Susan Bejarano afirma que eso no es pretexto para demostrar que siguen siendo un buen equipo en la Liga MX Femenil.

“Es lo que menos podemos hacer, caer en confianza. Ahorita el equipo está en meterle las ganas a pesar de que ahorita no tenemos a todas. Lo que vamos a dar es la exigencia de todos los entrenamientos. No podemos caer en exceso de confianza, porque creo que no nos lo permitiríamos nosotras mismas”, explicó la mediocampista.

Leer más: ¡Histórico! Selección Mexicana Femenil supera mayor goleada enfrentando a Anguila

Bejarano está convencida de las ausencias no pesarán ya que confía en el nivel que han mostrado todas sus compañeras durante el torneo.

“Creo que el que no tengamos seleccionadas no nos afecta mucho. Sé que son buenas jugadoras, pero todas estamos al nivel competitivo para frontal ese compromiso”, declaró la futbolista en conferencia de prensa.

La mediocampista se acaba de integrar al primer equipo de Juan Pablo Alfaro, tras estar lesionado de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en mayo del 2021.

Leer más: Liga MX: ¡Arderá el infierno! Toluca y Chivas anuncian 'peligrosas' alineaciones

Las jugadoras que no podrán estar con Chivas este próximo lunes en el duelo pendiente son Alicia Cervantes, Joseline Montoya, Caro Jaramillo y Casandra Montero fueron requeridas con la Selección Mayor; mientras que Celeste Espino, Anette Vázquez, Isabella Gutiérrez y Kinberly Guzmán fueron convocadas con el representativo Sub 20.