Liga MX Femenil: Por asuntos familiares Toña Is rescinde de su contrato con las Tuzas

Pachuca, Hidalgo.- Luego de un mes de actividades en la nueva campaña de la Liga MX Femenil en su Torneo Grita México Ap2021 se dio a conocer a la primera entrenadora que no ejercerá más como DT de alguna de las 18 plantillas en competencia.

La profesora Antonia Is, quien dirigió por más de 7 meses a la escuadra de las Tuzas del Pachuca decidió anular su común acuerdo por asuntos personales, así lo anunció en su cuenta oficial de Twitter. En este inicio de certamen su plantilla había conquistado 5 puntos de 12 posibles, a través de 1 victoria y 2 empates.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Derivado de un comunicado en sus redes sociales al igual que de la plantilla hidalguense, Toña Is decidió dar las gracias a la plantilla que decidió contratarla para el culminado certamen, Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX Fermenil, para darle al equipo una mayor visión por alguien procedente de Europa y quien ya reconoce lo que es ganar un torneo oficial, estando en el banquillo.

"Estimada comunidad Tuza: Lamento comunicar que hemos llegado de común acuerdo a la rescisión del contrato que me ligaba con el Club Pachuca. Lamentablemente por motivos personales y familiares en España hacen que no pueda continuar en el club, creemos que es la mejor decisión", se lee en el anunció de la entrenadora.

Antonia Is se despide de las Tuzas

Twitter toña is

Leer más: Liga MX Femenil: León entrenó en las instalaciones del GEN

"Agradezco enormemente todas las muestras de cariño y apoyo a lo largo de estos meses en los cuales he estado en la institución. A mi cuerpo técnico, jugadoras, dirigentes y empleados por todo su trabajo y dedicación", indicó Toña Is, quien desearía volver a dirigir a las Tuzas en un futuro no muy lejano.

Comunicado de las Tuzas del Pachuca

Twitter Club Pachuca Femenil

"Sé que vienen grandes desafíos para el club, espero que sea un hasta pronto y nuestros caminos se vuelvan a cruzar en un futuro. Sinceramente Toña Is", finalizó la imagen de despedida de la entrenadora de España.

Antonia Is caminó con las Tuzas del Pachuca a partir del 15 de diciembre del año pasado, día en que fue presentada de manera oficial como DT. Es reconocida por ser campeona del mundo con la Selección Española Femenil en la categoría Sub-17.

Consiguió jugar una liguilla con las hidalguenses al finalizar en el 6to lugar de la tabla general. Sin embargo su primer y único rival fueron las Rojinegras del Atlas, quienes las eliminaron por un marcador global de 4-1.

Se derrumba cerro en Puerto Vallarta, Jalisco

Síguenos en