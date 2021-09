Liga MX Femenil: ¿Por qué equipos como Cruz Azul o Rayadas no estarán el torneo Sub-17?

México.- Este fin de semana la Liga MX Femenil anunció que los preparativos para el inicio del torneo Sub-17 están listos solo es cuestión de esperar las fechas marcadas para que den inicio los partidos. Solo que ha generado algo de dudas a los aficionados ya que han visto que no todos los equipos han sido anunciados en este torneo y si eres uno de ellos te lo explicamos por qué.

Desde hace varios meses la Liga MX Femenil anunció que se contaría con una categoría Sub-17 para ayudar a la formación de jugadoras menores, desde ese momento muchos clubes iniciaron su creación de esos grupos para estar listos en el momento que se diera luz verde al proyecto. Esto ya ha pasado y solo 13 clubes de los 18 han sido contemplados.

Esto quiere decir que el resto no han sido incluidos por no tener un equipo Sub-17, estos clubes que incumplieron son Cruz Azul, Toluca, Rayadas, Puebla y FC Juárez. De todos los casos de la máquina y las norteñas generó confusión pues siendo de los clubes con más posibilidades no pudieron crear un equipo para participar.

Leer más: Liga MX Femenil: Chivas buscará ante Pachuca su partido número 50 sin recibir gol

El resto de clubes en total 13, que sí están listos arrancarán su actividad este próximo 2 de octubre en un torneo "relámpago" esto por la cantidad de jornadas que tendrá el torneo. La modalidad será de grupos, con 3 confirmados de la siguiente manera:

Grupo 1: América, Querétaro, Pachuca y Pumas

Grupo 2: Mazatlán, Necaxa, Santos y Tigres

Grupo 3: Atlas, San Luis, Xolos, Chivas y León

Pero esto no se quedará así, se tiene planeado que para finales del año el torneo piloto haya terminado y más que entregar un campeón se busca que las jugadoras tengan acción y se preparen para lo que se viene. De acuerdo con el anuncio de la Liga MX Femenil, todos los equipos (18) a partir de enero de 2022 deberán contar con un equipo Sub-17 para participar.

Esto obligaría a Cruz Azul, Rayadas, FC Juárez, Puebla y Toluca que dentro de unos meses inicien a gestionar sus equipos Sub-17 para iniciar la participación en el primer torneo oficial de la Liga MX Femenil Sub-17 a partir del 2022.

Esto es parte de la estrategia del futbol femenil en México para potencializar a los 18 equipos para tener manera de ir formando a sus propias jugadoras para en un punto ser autosustentables para generar y vender como se hace en la Liga MX.