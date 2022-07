Liga MX Femenil: Portera del Bayer Leverkusen asegura que el circuito rosa ha crecido mucho

Anna Klink es la portera del Bayer Leverkusen que esta lista para disputar el partido amistoso contra las Águilas del América en el Estadio Azteca y aplaude de gran manera el gran crecimiento que se esta teniendo en la Liga MX Femenil.

“Supe que en los últimos años ha habido una evolución, un desarrollo fantástico en la Liga femenil. Lo sé, he visto e investigado un poco, pero no he podido ver un partido por el tema de las transmisiones y horarios en Alemania”, declaró Klink.

Para la portera alemana, es de gran entusiasmo jugar en la cancha del Azteca, un inmueble que ha visto grandes momentos en el futbol mundial con grandes futbolistas de renombre en su momento.

“Es un estadio histórico en donde nuestro gerente de deporte e histórico jugador Rudi ha jugado ahí, esperamos muchos aficionados”, remató la jugadora Anna Klink.

Anna Klink es la portera del equipo femenil Bayer 04. Klink ha estado jugando para el Werksklub durante una década, es la jugadora de más tiempo dentro de la Liga Federal Alemana femenil.

El Bayer Leverkusen juega este viernes ante las Águilas del América en el Estadio Azteca, en duelo pactado a las 15:00 horas de Sinaloa y a las 16:00 horas del centro de México. La transmisión la podrás seguir a través de TUDN en televisión de paga y en Streaming desde la plataforma ViX.

Te recomendamos leer

Este partido se dará gracias a que los alemanes están festejando el aniversario 100 de la Farmacéutica Bayer en el territorio mexicano.