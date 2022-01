Liga MX Femenil: Postergan el FC Juárez vs Tigres debido a brote de Covid-19

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Por tercera vez en menos un mes la Liga MX Femenil tendrá que alterar su programación natural tras conocerse un rebrote de contagios por Covid-19. Ahora la escuadra de FC Juárez Femenil detectó once casos positivos en sus últimas pruebas realizadas.

A través de un comunicado el club fronterizo mencionó que 40 pruebas de Covid-19 se aplicaron en jugadoras, cuerpo técnico y colaboradores de staff; Diez futbolistas y un representante del cuerpo técnico fueron confirmados como caso efectivo por contraer Coronavirus. Cada uno se encuentra aislado y en supervisión médica.

Respetando los protocolos sanitarios del torneo para mujeres la Liga MX Femenil anunció que el partido FC Juárez Femenil vs Tigres Femenil, correspondiente a la fecha 3 del semestre Grita México Clausura 2022 no podrá jugarse el día lunes 24 de enero como se había calendarizado antes del arranque del torneo.

De esta forma el encuentro tendrá que reagendarse, sin embargo las hostilidades de este partido podrían esperar hasta una semana más, pues el circuito rosa festejará la primera fecha doble del año, cuestión que haría esperar la organización de este cotejo en Ciudad Juárez.

Comunicado de las Bravas de Juárez

Twitter FC Juárez Femenil

"Con base en lo acordado con los Clubes para la reprogramación de partidos, el enfrentamiento entre FC Juárez y Tigres Femenil, en el marco de la jornada 3, sera reagendado con fecha por confirmar, ya que se vivirá a media semana la jornada doble", informó el campeonato.

Cabe señalar que las Bravas abrirán la fecha doble visitando a Cruz Azul Femenil el próximo jueves 27 de enero en las instalaciones de La Noria. Mientras que Tigres Femenil recibirá a Atlas Femenil el siguiente viernes 28 del mes en curso en el Estadio Universitario.

Bravas vs Tigres aplazado por Covid-19

Jam media

La pandemia del Covid-19 continúa en aumento. Los casos positivos incrementan de forma drástica hasta superar un récord de contagios en las últimas 24 horas. Por lo pronto la división para damas registra tres juegos aplazados, el primero Atlético de San Luis vs Cruz Azul, hace una semana. Horas después se postergó el Santos vs Centellas y ahora Bravas vs Tigres tendrá que jugarse en una fecha atípica.

