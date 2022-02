Liga MX Femenil: Proyecto de Karina Báez no ha dado resultados en Pumas

Pumas perdió ante Puebla en la Jornada 8 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y el proyecto de Karina Báez sigue sin levantar. La estratega llegó al equipo universitario en el Apertura 2021 pero los resultados no la han acompañado.

En 25 partidos dirigidos, la estratega tiene nada más 7 victorias y 8 empates, para una efectividad del 38.6 por ciento. Además, en su primer torneo no logró clasificar a Liguilla, a pesar de que en torneos anteriores las universitarias solían estar en la Fiesta Grande de la Liga MX Femenil.

Báez llegó a Pumas tras la salida de Ileana Dávila y procedente de Tigres, donde fue campeona en el Clausura 2021 como auxiliar. Por ello, había grandes expectativas en torno a su proyecto, sobre todo porque con Ileana Dávila las de la UNAM llegaron en 4 ocasiones a Liguilla y se creía que se seguiría por ese camino.

No obstante, en el pasado Apertura 2021 las felinas quedaron a 3 puntos del octavo lugar y de momento no están en zona de clasificación. De sus últimos 5 juegos solo ganaron uno y no han ganado ningún partido como visitantes.

"Desconcentración es el principal error. Regalamos acciones al principio de juego y después es complicado para nosotras mantener esa contundencia, no debemos regalar nada. Entonces es, desde el minuto uno, no regalar absolutamente nada”, consideró la estratega en conferencia de prensa posterior al juego contra Puebla.

Pumas tendrá un calendario complicado en sus tres próximos encuentros, pues serán contra rivales que también están en la pelea de un lugar en Liguilla. Pachuca, Tijuana y Atlas son los rivales de las universitarias en las próximas semanas, ante los cuales tratará de volver a ubicarse entre los primeros 8 lugares de la tabla.