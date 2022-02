Liga MX Femenil: Puebla el único equipo que no ha ganado en el Clausura 2022 se la juega ante Tijuana

México.- Ha iniciado la jornada 6 de la Liga MX Femenil y de lo 18 equipos solo hay uno que no ha podido ganar ningún partido y ese es Puebla quien tras 5 fechas disputadas suman 1 empate y 4 derrotas ocupando el último puesto de la general considerándose el peor equipo del Clausura 2022 pero este fin de semana estará buscando romper con esa malaria en su duelo ante el conjunto de Tijuana.

Puebla quien cambió de entrenador para el inicio de la campaña no la está pasando nada bien, se habla de una mejora pero los resultados dicen todo lo contrario lo que ha puesto ya en duda la continuidad de Pablo Luna que no ha podido encontrar al once ideal para poder salir del bache de este arranque de temporada. Ante Tijuana que tiene mucho mejor desempaño estarán buscando una respuesta a su mal torneo.

Las acciones de ese partido a disputarse el día domingo 6 de febrero será con el que se continúe la jornada 6 de la Liga MX Femenil desde el Estadio Cuauhtémoc, el partido arrancará en punto de las 12:00 pm en un horario ya habitual para el equipo de la Franja esperando sacar algo de ventaja y sumar sus primeros 3 puntos y en consecuencia esperar salir del último lugar. Los resultados no se le han dado al momento por una mala coordinación del equipo en jugadas importantes.

Pablo Luna considera que en el último partido ante Atlas, las camoteras se presentaron mucho mejor y dieron una gran demostración de su juego pero el resultado no las acompañó, aún así reveló que tienen las bases y el camino para seguir buscando mejorar, "En este momento deberíamos tener más puntos por lo que ha demostrado el equipo en el terreno de juego", comentó el estratega.

Puebla se prepara para buscar su primera victoria ante Tijuana | Foto: Captura

La directiva de Puebla no lo ha mencionado pero podría estar en peligro su puesto, en caso de sumar una 5ta derrota para la fecha 7 ya no estaría en el banquillo, recordando que en la temporada pasada de la mano de Juan Carlos Cacho tuvieron un desempeño más adecuado y eso le ha ayudado a que le aguanten un poco más esperando la respuesta del equipo y despunte en el torneo. De momento no está muy lejos de otros equipos que tampoco han tenido un gran campaña pero si han ganado al menos un duelo.

Para que Puebla pueda salir de la última posición deberá esperar resultados de los partidos de FC Juárez, Necaxa, Santos y León quienes son los equipos que tampoco tienen un buen desempeño pero que con una victoria o empate le quitarían la oportunidad a las poblanas de salir del último lugar. Su siguiente duelo es de local, curiosamente de los 3 partidos que han tenido en el Cuauhtémoc todos los han perdido, por lo que irán contra la estadística en todo el duelo, su único punto lo logró en Mazatlán.