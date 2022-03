Liga MX Femenil: Pumas Femenil vive una irregularidad dramática en el Clausura 2022

Pumas de la UNAM depende de si mismas para esta siguiente fecha en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil si quiere seguir en zona de clasificación.

Esto le queda más que claro a la director técnico de las felinas, Karina Báez, quien sabe muy bien de la importancia de no perder en su siguiente compromiso del circuito rosa.

"No hay que regalar minutos de juego. Tuvimos un inicio de partido en el que nos costó meternos de lleno. No nos alcanzó y con el marcador en contra no tuvimos la claridad frente a la potería. Debemos tener paciencia, seguir trabajando y tenemos que apretar. La contundencia es el tema pendiente y debemos tomar decisiones más rápido. No fue nuestro mejor juego", dijo.

Para Karina Báez no es novedad el buen funcionamiento que mostro Juárez en la fecha pasado donde perdieron en calidad de visitantes con marcador de 1-0.

"Quienes seguimos la Liga jornada tras jornada, sabemos que Bravas es un equipo que reforzó todas sus líneas y que tiene a jugadoras muy buenas, rápidas y fuertes. No han sido goleadas y en los últimos minutos les sacaron marcadores. Sabíamos del peligro de jugar contra un equipo muy vertical. Ellas tuvieron las oportunidades claras y sólo sobre el cierre del partido fue nuestro momento. El torneo está muy cerrado. A lo que sigue", finalizó.

Para esta Jornada 14, Pumas Femenil tendrá una dura prueba ante Tigres de la UANL, equipo que esta demostrando una gran calidad en este certamen en el circuito rosa y que le pondrían las cosas muy complicadas a las universitarias en caso de perder.

Lo que le debe de preocupar a Karina Báez y a su equipo, es que Tigres de la UANL llega de ganar por goleada de 6-0 ante el Atlético San Luis la fecha anterior.