Liga MX Femenil: Pumas busca puestos de Liguilla, enfrentará a las Xolas de Tijuana en la frontera

A pesar de no haber concluido la fecha 9, las Pumas de la UNAM pudieron jugar y sin saber lo que ocurriría la tarde de aquel sábado en el Estadio La Corregidora durante el partido Querétaro vs Atlas, aprovecharon que algunos equipos no disputaron sus respectivos encuentros para mantenerse en el lugar 7 de la tabla general del torneo Grita x la Paz Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con 11 puntos.

El triunfo por la mínima diferencia sobre las Tuzas del Pachuca les dio una bocanada de oxígeno puro, ya que les da vida en la lucha por un lugar en la Fiesta Grande del circuito rosa; sin embargo, mañana por la noche, tendrán que visitar a las Xolas de Tijuana -ubicadas en el peldaño 11 con 9 unidades- en la cancha del Caliente, donde han ganado en una ocasión, han logrado tres empates y todavía no conocen la derrota en casa.

Las del Pedregal, por su parte, todavía no logran ganar como visitantes, han conseguido un empate y perdido en tres intervenciones.

En caso de ganar, las Auriazules llegarían a 14 puntos y dejarían atrás a las Rojinegras del Atlas con 13, y quienes tendrán que esperar la fecha y hora de su encuentro ante Gallos Blancos del Querétaro.

El balón rodará el lunes a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) sobre el césped del Estadio Caliente y la transmisión será por Fox Sports.