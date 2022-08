Liga MX Femenil: Pumas llegan con la confianza a tope en su visita al Necaxa en la fecha cinco

Con la confianza a tope que da una amplia victoria en su salida más reciente, las Pumas de la UNAM buscarán refrendar su buen paso en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil al visitar a las Centellas del Necaxa este lunes, en el Estadio Victoria, de la ciudad de Aguascalientes.

Las Pumas volvieron a la senda del triunfo en su visita del jueves a las Bravas de Juárez y lo hicieron dando una muestra de buen desempeño y contundencia al imponerse por 4-1, con lo que alcanzaron su triunfo más amplio en terreno ajeno desde que vencieron por el mismo resultado a las Tuzas de Pachuca en el Guard1anes Apertura 2020 de la Liga MX Femenil.

De tal forma que las dirigidas por Karina Báez recuperaron de inmediato las unidades perdidas en la jornada previa frente a las Diablas de Toluca y se situaron, al menos de forma momentánea, en el subliderato general con nueve unidades alcanzadas, solamente detrás de las Chivas de Guadalajara, que habían acumulado doce.

Este lunes las Pumas visitan a las Centellas en la fecha cinco/@PumasMXFemenil

Las felinas ya ligaron tres triunfos consecutivos como visitantes dentro de la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil (3-2 vs. Toluca, 2-1 vs. Puebla y 4-1 vs. Juárez), por lo que buscarán llegar a cuatro para acercarse a la marca del equipo de cinco victorias al hilo fuera de casa, conseguida en el Apertura 2018. Aunque las rojiblancas generalmente han sido un rival complicado para las auriazules, se vislumbra como un duelo desnivelado, ya que las necaxistas son últimas de la tabla general con solamente un punto.

En cinco confrontaciones previas entre estas rivales, las Pumas solamente las pudieron vencer una vez, a cambio de tres empates y una derrota, y aún no han podido imponerse en terreno hidrocálido, pues empataron en dos de sus tres visitas y cayeron en la más reciente.

Justamente, la última ocasión en la que se vieron las caras auriazules y rojiblancas fue en el Grita México C22 de la Liga MX Femenil y las Centellas lograron quedarse con las tres unidades al imponerse por 1-0, con anotación de Brenda León.