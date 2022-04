Liga MX Femenil: Pumas recuerda el triunfo 4-1 ante Tigres en Copa; nunca le han ganado en Liga

Este sábado continúa la actividad de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil y uno de los compromisos más atractivos será el choque entre Pumas y Tigres. Las de la UNAM quieren mantenerse en zona de Liguilla, mientras que las de la UANL buscan prolongar su invicto y acercarse al liderato de la clasificación.

En ese contexto, en redes sociales el equipo de Pumas recordó el triunfo 4-1 ante Tigres hace 5 años, el 3 de mayo de 2017 en la Jornada 1 del torneo Copa de la Liga MX Femenil. Fue la primera ocasión que los dos equipos se enfrentaron y hasta el momento es la única victoria que tienen las capitalinas, que en liga nunca han vencido a las de Nuevo León.

En aquella ocasión, Ileana Dávila todavía era la directora técnica de Pumas, mientras que Miguel Razo estaba al frente de las Amazonas. Karime Abud fue la figura del partido con un triplete y Patricia Jardón también marcó en el triunfo de la UNAM, mientras que Belén Cruz descontó por Tigres.

Sin embargo, desde esa victoria, Pumas no volvió a ganar ante las de la UANL. Pasaron dos años hasta que volvieron encontrarse, pues en los primeros torneos de la Liga MX Femenil no estuvieron en el mismo grupo y no se encontraron en Liguilla.

La única vez que Pumas ha vencido a Tigres fue en el torneo de copa en 2017

Fue hasta el Apertura 2019 que los dos clubes felinos se encontraron de nuevo y el partido terminó con un empate sin goles en el Volcán. Tras ello, las Amazonas tienen 3 victorias consecutivas cuando se enfrentan a Pumas, además de 10 goles a favor y solo uno en contra.

En el Guardianes 2020, las de la UANL se impusieron 4-0 en casa con un doblete de Katty Martínez y goles de Liliana Mercado y Fernanda Elizondo. Al siguiente torneo el triunfo fue por el mismo marcador, ahora en CU, con goles de Blanca Solís, Belén Cruz, Stephany Mayor y María Sánchez.

Mientras que en el pasado Apertura 2021 fue la primera vez desde el torneo de copa que Pumas pudo marcar ante Tigres, gracias a Luz Duarte que les dio la ventaja como visitantes. Sin embargo, Belén Cruz y Stephany Mayor de nuevo se hicieron presentes y le dieron la vuelta al marcador.

Ahora, bajo la dirección técnica de Karina Báez que conoce bien a Tigres, pues fue auxiliar técnica de Roberto Medina un par de torneos, las de la UNAM buscarán su primer triunfo de liga ante las de la UANL y de paso afianzarse en zona de Liguilla.