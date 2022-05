Liga MX Femenil: Pumas y Chivas empatan en CU y definirán todo en la vuelta, el lunes

Las Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara empataron 2-2 en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario. Los goles por las locales fueron con doblete de Aerial Chavarín al minuto 49 y al 72’; por el Rebaño Sagrado, Alicia Cervantes de penal al 37’ y Yanet Bejarano al 66’.

Ante poco más de 6 mil 300 aficionados que se dieron cita en la cancha de Ciudad Universitaria -en su mayoría seguidores del Chiverío- ambos equipos saltaron al terreno de juego con la ilusión de perseguir el título del máximo circuito del balompié rosa mexicano. Una tarde lluviosa al sur de la Ciudad de México, el ingrediente que le puso el toque de emoción durante los primeros 90 minutos que se jugaron con intensidad en ambas partes.

Las acciones

Pumas tuvo su primer tiro de esquina, el cual no surtió efecto alguno recién comenzado el encuentro, Guadalajara buscó el esférico, pero no corrieron con suerte alguna. Los minutos transcurrieron, las dirigidas por Juan Pablo Alfaro fueron quienes propusieron, pero el invitado no se hizo presente; de pronto, Dinora Garza cometió una falta en el área al 35’, el árbitro central Ignacio Góngora decretó la pena máxima, la cual fue cobrada al 37’ por la campeona de goleo Alicia Cervantes, quien remató de pierna derecha para dejar sin oportunidad a la guardameta felina Melany Villeda.

Alicia Cervantes festejó al estilo del ‘Bofo’ Bautista Twitter @ChivasFemenil

Las Auriazules, con Karina Báez en el banquillo, no bajaron los brazos, para el segundo tiempo, al 49’ Aerial Chavarín condujo el esférico por el sector izquierdo, se adentró en el área y disparó de pierna izquierda para emparejar el marcador 1-1; sin embargo, al 66’ Chivas se puso de nuevo al frente en el marcador, Joseline Montoya envió pase a Yanet Bejarano para rematar en el área de derecha y colocar el 1-2.

Aerial Chavarín se lució con doblete Twitter @PumasMXFemenil

Pero al 72’, Aerial Chavarín aprovechó el error de la portera de Chivas, Blanca Félix para bombear el esférico y enviarlo al fondo de las redes y colocar el 2-2 definitivo. Ambos conjuntos tendrán que definir el lunes 9 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron. La transmisión será por Fox Sports.