Liga MX Femenil: ¡Qué esperan! La falta de un protocolo en caso de acoso es un gran pendiente para los directivos del futbol mexicano

Preocupante se esta tornando el tema sobre el acoso a las jugadoras de la Liga MX Femenil, ya que ha cinco años de su creación, estos problemas siguen pasando torneo tras torneo y hasta el momento no existe un protocolo que les de seguridad a las jugadoras ante estos bochornosos hechos.

Vivimos en una etapa donde la protección a las mujeres es fundamental en cualquier ámbito, laborar, social o familiar, pero porque en una liga profesional no existe esa seguridad de poder llegar a sentirse protegida por los directivos del futbol mexicano.

Han sido innumerables casos donde algunos inadaptados, por no decirles cobardes, se han escondido en el anonimato de las redes sociales con cuentas falsas y han acosado de una y mil maneras a algunas futbolistas de diferentes clubes.

Solo por mencionar, esta semana se dio el caso de la portera del Club América, Renata Masciarelli, quien acuso el acoso de un seguidor a través de una red social, donde no solo la acosaba sino la amenazaba de muerte.

Scarlett Camberos, misma jugadora de América también increpada por una persona en sus redes sociales. Van apenas dos en menos de un mes y esto sigue preocupando de gran manera, los directivos del futbol mexicano necesitan actuar para poder potencializar este tema y blindar a las jugadoras con un protocolo de acoso que les de seguridad de poder salir a la calle con tranquilidad.

Esto no solo esta pasando en las jugadoras del circuito rosa, últimamente el tema que rompió muchos paradigmas en torno a las selecciones femeniles nacionales, fue el caso de Maribel Domínguez, que si bien se lavaron las manos los mandos de la Federación Mexicana solo dándola de baja, el problema en si no se toco, que fue un posible problema en vestidores con las jugadoras y la ex técnica.

La Federación Mexicana de Futbol tuvo un nulo interés en proteger a las futbolistas tras los cambios en la selección Sub 20, ¿Qué esperan?, acaso el objetivo principal sigue siendo llenarse los bolsillos los hombres de pantalón largo y evadir los verdaderos problemas que están ocasionando ruido en sus mismas jugadoras.

Si quieren ser una liga de alto nivel mundial como lo es la Liga MX Femenil, se debe de comenzar a trabajar en los puntos claves como lo es la falta de un protocolo de seguridad al acoso a las futbolistas.

El no actuar sigue alimentando esas mentes desorientadas para seguir atacando a las jugadoras por sus redes sociales al ver que no pasa nada cada ocasión que se da un hecho de esta magnitud. Más acciones y menos palabras a estos casos que la Liga MX Femenil debe de ser blindada en todos los aspectos no solo en lo económico. ¡Actúen antes que sea demasiado tarde!