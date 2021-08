Liga MX Femenil: ¿Qué estrategas volverían a dirigir en este Ap2021?

México.- Luego de la inesperada salida de la entrenadora española, Antonia Is, para dejar el cargo de las Tuzas del Pachuca en el Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil, varias plantillas estarían analizando si es opcional continuar con su estratega vigente o mejor dar un cambio que sea benéfico para el club.

Luego de cuatro jornada disputadas, varios equipos se encuentran con serios problemas para sumar en la competencia, entre ellos aparecen las Cañoneras de Mazatlán y Bravas de Juárez, únicas dos plantillas con cuatro derrotas de forma consecutiva.

Las Centellas del Necaxa es otro plantel que no encuentra la clave para sumar sus primeros tres puntos. Tras cuatro partidos jugados un empate sin goles frente a Pumas es lo único que registran en la tabla general, por lo que las alarmas empiezan a sonar para estos equipos.

De esta manera las varias opciones de buscar un nuevo director técnico estaría en los planes de la directiva de alguno de ellos, incluyendo de las Tuzas del Pachuca, que a cinco días de su partido frente al América se encuentran sin entrenadora, por lo que algunas elecciones comenzarían a sonar en los próximos días y aquí te presentamos ciertos ejemplos.

Leonardo Cuellar

Leonardo Cuellar, ex técnico del América

Uno de los nombres que sonó durante la pretemporada fue el del ex director de la Selección Mexicana Femenil y del Club América Femenil, Leonardo Cuellar. Luego de removerlo de su cargo como DT de las águilas, en el pasado Guard1anes Clausura 2021, se encuentra sin equipo y volver a verlo en la Liga MX Femenil no estaría lejano para el ex técnico.

Comenzó su postura desde el inaugural torneo Apertura 2017 hasta este año 2021 en el equipo de Coapa, logrando un título de la categoría rosa en el Apertura 2018, al igual que posicionar a las mexicanas entre las mejores cuatro plantillas de la general y en fase final.

Ileana Dávila

Ileana Dávila, ex estratega de Pumas

La entrenadora vivió una etapa especial con la institución de las Pumas de la UNAM, equipo con el que inició su travesía como estratega en la Liga. Sin embargo el prestigioso título para damas se le negó a la originaria de Córdoba, Veracruz que ella misma se puso un ultimátum para el culminado Guard1anes 2021.

Si su plantel no se coronaba, ella misma presentaría su renuncia a su cargo. Pumas circuló de manera invicta en la primera mitad del campeonato, consiguiendo calificar a la liguilla, sin embargo, Rayadas las eliminó en Cuartos de Final e Ileana Dávila cumplió su palabra. Hoy día funge como especialista en TUDN, en los duelos de la Liga MX Femenil, por lo que volver a dirigir en este certamen podría ser viable para la profesora.

Héctor Becerrera

Héctor Becerra, ex técnico de Rayadas

El ex director de las Rayadas es otro factor que le vendria de manera positiva a quien preguntará acerca de sus servicios para aparecer en el banquillo, pues el técnicó, Héctor Becerra, cumplió con una ocupación sobresaliente con las blanquiazules.

Llevando entre las primeras dos posiciones a su equipo y celebrando un título ante Tigres Femenil en el Apertura 2019, lo coloca como una opción probable de buscar para dirigir en este Grita México Ap2021. Becerra no dudaría en aceptar si alguna oferta llegará para él y vivierá su segunda estadía en la división para mujeres.

Héctor Becerra festeja el título 2019

