Liga MX Femenil: ¿Qué falta para que el VAR llegue al circuito rosa?

México.- La Liga MX Femenil una vez más se vio superado por la intensidad de uno de sus partidos como el Clásico Regio en donde por jugadas puntuales se afectó directamente al marcador y en otras decisiones que terminaron con la expulsión de algunas jugadoras. Ante esa situación ha saltado la pregunta, ¿Qué falta para que la Liga MX Femenil tenga VAR? y la respuesta es más sencilla de lo que se pudiera pensar y es el dinero.

Desde hace algunos meses se había ya analizado la posibilidad de que la Liga MX Femenil tuviera la herramienta del Video Arbitraje pero uno de los impedimentos más grandes es que no se contaba con el suficiente dinero por parte del club para solventar el gasto de adquirir un sistema de ese calibre, además de que muchos otros equipos en la categoría tampoco tienen grandes cantidades para poder hacerlo lo que habría complicado que los 18 equipos la pudieran tener.

A finales del Apertura 2021 se llevó a cabo una junta del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol en donde se tocó el tema pero la respuesta fue la misma, la capacidad de los 18 equipos no es la misma para poder tenerlo disponibles. El VAR en México es muy caro, aproximadamente entre los 100 millones de pesos lo que hace inalcanzable de momento la posibilidad de los equipos de poder adquirirlo si no es con la ayuda de la institución como tal o los primeros equipos de Liga MX que ya cuentan con ellos.

El VAR por ahora no hay posibilidades de que llegue a la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros recientemente confirmó la que la Liga MX Femenil no tiene el VAR por temas de dinero, asegurando que el costo es muy elevado y de momento no hay solvencia de parte de los equipos por lo que se tendrían que seguir jugando los partidos con el estilo "tradicional", aunque si confirmó que esperan que en un tiempo no muy lejano pueda darse la oportunidad y tener ayuda con esa tecnología.

Te recomendamos leer

Por ahora la Liga MX Femenil se prepara para vivir una Liguilla más en su historia en donde se espera que no haya problemas con ninguna situación que pueda afectar los resultados de los partidos ya que sería un tema muy complicado tanto para aficionados, jugadoras y directivos que puedan ver frustradas sus inversiones por errores que dañen un resultado.