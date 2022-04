Liga MX Femenil: ¿Qué necesita Cruz Azul para regresar a zona de Liguilla?

Con los triunfos consecutivos ante Atlas y León, Cruz Azul regresó a zona de Liguilla en la Liga MX Femenil. Sin embargo, su buen momento terminó en el partido pendiente de la Jornada 9 ante Toluca, que se impuso 3-1 y le negó a las cementeras la posibilidad de entrar a los primeros 8 lugares de la tabla.

Ahora, las dirigidas por Roberto Pérez necesitan un cierre prácticamente perfecto si quiere repetir su participación en Liguilla por segunda ocasión consecutiva. No obstante, el panorama no luce sencillo pues su próximo rival es Rayadas de Monterrey, actuales campeonas del futbol mexicano.

Cruz Azul y Monterrey abrirán el telón en la Jornada 15 del Clausura 2022, este sábado 16 de abril a las 12:00 horas del centro de México, 11:00 horas de Sinaloa. El equipo regiomontano quiere mantenerse en el liderato de la clasificación, mientras que las de la Noria quieren volver a zona de Liguilla.

De momento, las celestes están en la décima posición de la tabla con 15 puntos, uno menos que Pumas en el octavo sitio. Por ello, con la victoria regresarían a zona de clasificación. El empate no les sería suficiente pues la diferencia de goles favorece a las universitarias.

Además, Cruz Azul tendría que esperar que Toluca y Pumas dejen ir puntos. No obstante, si no ganan ante Rayadas, las de la Noria podrían caer varias posiciones con el resto de los resultados de la jornada y sus probabilidades de clasificar se reducirían, aunque no se terminarían por completo.

La mala noticia para la Máquina es que nunca ha vencido a Rayadas en su historia de la Liga MX Femenil. De hecho, en sus dos últimos enfrentamiento ante las regias recibió 10 goles y marcó solo uno, por lo que es un escenario poco alentador en la búsqueda de llegar a Liguilla.