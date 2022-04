Liga MX Femenil: ¿Qué necesita Rayadas para igualar el mejor registro de su historia?

Tres jornadas faltan para que finalice la fase regular del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y varios equipos buscan todavía un boleto para Liguilla. No es el caso de Rayadas de Monterrey, líderes de la clasificación y que amarraron su pase a la Fiesta Grande en la Jornada 13.

No obstante, pese a tener el boleto a Liguilla seguro, las actuales campeonas no pueden bajar la guardia. Las dirigidas por Eva Espejo deben mantener el ritmo para no perder el liderato de la clasificación, con Tigres y Chivas al acecho. Además, podrían aspirar a igualar el mejor registro de puntos en su historia.

Hasta ahora, lo logrado por el equipo regio en el Apertura 2019 es lo máximo que cualquier club de la Liga MX Femenil ha alcanzado. En aquella ocasión en el torneo competían 19 equipos, por lo que la Pandilla finalizó con 48 puntos, producto de 16 triunfos y 2 derrotas, además de 52 goles a favor.

En el caso de los goles, Tigres ya igualó esa marca en el pasado Guardianes 2021. Sin embargo, con 15 triunfos y 2 empates, se quedaron a un punto de la histórica marca de Rayadas. En el Clausura 2022, las Amazonas ya no tienen oportunidad de igualar dicha marca, pues a lo máximo que aspiran es a finalizar con 35 puntos si ganan su partidos restantes.

En cambio Monterrey, con 36 puntos y 4 partidos por disputar, sí podrían repetir su histórica marca, ahora con un partido menos. Para ello, tendrán que ganar cada uno de los juegos que le quedan por disputar, lo cual no será labor sencilla para las pupilas de Eva Espejo.

El próximo domingo, Rayadas visitará a León en el partido pendiente de la Jornada 9 y después enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 15, nuevamente fuera de casa. Cerrarán el torneo de locales ante Tigres en la Jornada 16 y de visita ante Chivas en la Jornada 17. Ambos juegos serán clave para las regias en su búsqueda de quedarse con el liderato de la clasificación y de igualar un histórico registro de puntos.