Liga MX Femenil: ¿Qué necesita cada equipo para amarrar plaza en la fiesta grande?

México.- La Liga MX Femenil está a una semana de vivir su siguiente liguilla de manera oficial. En esta décima edición seis clubes ya calificaron a la próxima fase final: Rayadas de Monterrey, Chivas, Tigres, América, Pachuca y Atlas, solo hacen falta dos lugares y ocho equipos se disputarán cada escalón.

Aunque los primeros seis ya clasificaron desde temprano solamente Rayadas de Monterrey, Tuzas del Pachuca y Atlas de Guadalajara no corren el riesgo de moverse en la clasificación, las albiazules se hicieron del liderato general, las hidalguenses se afianzaron de la quinta posición y las Rojinegras del sexto sitio.

Mientras que Chivas, Tigres y América podrían intercambiar posiciones si en la jornada 17 se combinan varios resultados. Chivas quedará en el subliderato si gana en el próximo partido, en caso de empate necesitará que Tigres y América igualen en el Universitario o las cremas derroten a las auriazules.

Las felinas irán por el segundo puesto si derrotan a las águilas y se une con empate o derrota de la escuadra tapatía. En cambio las capitalinas aspiran al tercer lugar si vencen a las Amazonas. A partir de estos momentos se hablará de los otros seis candidatos con oportunidad de jugar la liguilla.

Toluca y Pumas ocupan el 7mo y 8vo lugar de la tabla clasificatoria, sin embargo se enfrentarán el próximo lunes en el Nemesio Díez, quien salga vencedor estará en la liguilla, el perdedor comprometería su pase a las finales, en caso de empate las Diablas también calificarían.

Fuera de liguilla Tijuana, Cruz Azul, Querétaro y Atlético de San Luis también tienen oportunidad de avanzar a la próxima etapa y estas combinaciones necesitan para asegurar plaza en la liguilla del Clausura 2022:

Tijuana: Vencer a FC Juárez

Cruz Azul: Derrotar a Puebla y que Tijuana no sume más de tres puntos contra Bravas.

Querétaro: Sorprender a San Luis y que Tijuana y Cruz Azul no sumen más de tres puntos.

Atlético de San Luis: Superar a Querétaro y que Tijuana y Cruz Azul no sumen más de tres puntos.

La jornada 17 se jugará a partir del próximo viernes 29 de abril. Por ahora los cruces de Cuartos de Final serían: Rayadas vs Pumas, Chivas vs Toluca, Tigres vs Atlas y América vs Pachuca.