Liga MX Femenil: ¿Qué necesitan Tigres y Chivas para coronarse en el torneo?

Nuevo León, Monterrey.- Tigres Femenil mantuvo su último día de entrenamiento dentro del tapete verde del Estadio Universitario previo a recibir a Chivas Femenil en la final de vuelta de la Liga MX Femenil, en su correspondiente torneo Guard1anes Clausura 2021, el cual esperan coronarse como bicampeonas.

Las felinas lograron una importante victoria por 2-1 sobre las tapatías en la cancha del Estadio Akron. Aunque en la Liga MX Femenil en toda la fase final y en el duelo definitivo el gol de visitante no es considerado, anotar en "El Volcán" no será sencillo para Chivas, no obstante, su técnico Edgar Mejía mantiene a una plantilla llena de ataque por lo que podría sorprender en el momento menos esperado a la zaga Universitaria.

Objetivo claro que deberá de conseguir las visitantes el vecino lunes 31 de mayo, en vista que necesita del triunfo para meterse en la pelea por el título liguero, aunque deberá de hacerlo por diferencia de dos tantos, pues la mínima diferencia enviaría el duelo a la tanda de los penales.

Mientras que la victoria por cualquier resultado de dos goles de ventaja consagraría a Chivas Femenil como las nuevas campeonas de la división para damas y a la vez retirar la corona defensora de Tigres, al ser las ganadoras de la Liga MX Femenil del pasado semestre Guard1anes 2020.

La ventaja que tendrán las regias es que mantienen una de las mejores defensivas del torneo, concretamente con apenas 12 goles recibidos hasta estas alturas. Además en toda la fase previa, únicamente, Mazatlán Femenil consiguió marcarle dos tantos dentro del Universitario pero el duelo terminó igualado a dos tantos.

Otro de los puntos es que Tigres no conoce la derrota como local y tendrá a más del 40 por ciento de la cabida del inmueble de la Angelópolis. Lo único que necesita para coronarse por 4ta ocasión en su historia es ganar o empatar con las del rebaño sagrado.

El duelo de la gran final de vuelta se jugará el lunes 31 de mayo en punto de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana). Tigres busca aumentar su vitrina de títulos en la cima del olimpo y Chivas a ganar su 2do trofeo en su segunda final en la Liga MX Femenil. El partido será transmitido por la cadena deportiva TUDN.