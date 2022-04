Liga MX Femenil: Quedaron listas las designaciones arbitrales para la Jornada 17 del CL22

Todo listo para el arranque de la Jornada 17 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, la cual es será la última de la fase regular y en la que la mayoría de los 18 equipos buscarán un lugar para la Liguilla, o por lo menos para asegurar el repechaje rumbo a la Fiesta Grande del máximo circuito del balompié rosa.

Por tal motivo, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la lista de los cuerpos arbitrales encargados para impartir justicia en los duelos de la última fecha del campeonato, en el que las Rayadas de Monterrey son líderes con 43 puntos, seguidas con 40 unidades por las Chivas del Guadalajara.

La última fecha comenzará esta tarde, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) con el duelo entre el Atlético de San Luis frente a Gallos Blancos del Querétaro, cuyo arbitraje correrá a cargo de Ricardo Zárate. Para el Cruz Azul vs Puebla, José Luis Alba será el encargado de silbar en La Noria, el sábado al mediodía.

Ignacio Góngora será el colegiado para el Pachuca vs Necaxa, Diana Stephanía Pérez para el Tigres vs Necaxa, Francia González en el Atlas vs León; Katia García para el Toluca vs Pumas. Julio César Gil en el Chivas vs Rayadas, Ricardo Chávez para el Santos vs Mazatlán FC, y Priscila Pérez para el Xolas vs Bravas.