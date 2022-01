Liga MX Femenil: Querétaro estrenó estadio y Charlyn Corral hace historia marcando el primer gol en el

Querétaro.- Este sábado en la Liga MX Femenil se vivió un día histórico, el cuadro de Querétaro Femenil debutó en su propio recinto, el Estadio Olímpico Alameda siendo el primer equipo del circuito rosa que tiene su inmueble propio para sus partidos de local, por lo que ya no dependerán de la disponibilidad del estadio del equipo de la Liga MX. En su primar duelo oficial recibieron al Club Pachuca y si bien el resultado no fue el que se esperaba si dieron un gran paso en la liga para que más equipos se animen a encontrarles un lugar para ellas donde puedan jugar en casa.

El partido de Querétaro vs Pachuca le dio la bienvenida al renovado Olímpico Alameda que sufrió una remodelación logrando un logar digno de un equipo de la Liga MX Femenil, lo único que faltaba para hacerlo más especial es que el primer gol fuera anotado por una jugadora de Gallos Femenil, lamentablemente esto no pasó y la gloría se lo llevó la mexicana Charlyn Corral del Pachuca quien al minuto 51 se encontró con un balón dentro del área el cual mandó al fondo para así dejar su nombre escrito en la historia del recinto.

La respuesta de Gallos no llegó como se esperaba y aunque tuvieron algunas llegadas de peligro no lograron anotar el empate. Justo en el final del partido al minuto 90 apreció Andrea Balcázar para poder el 0-2 en favor de las Tuzas para acabar así con las aspiraciones del equipo queretano que ante su afición dio lo mejor de ellas que si bien el resultado no pudo hacer nada, las despidieron entre aplausos por tan grande hazaña. Pachuca que se quedó con los 3 puntos luego de su derrota ante Chivas. Gallos en la fecha 1 no jugó.

Previo al partido el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro hizo entrega de una placa conmemorativa para el equipo de Gallos Femenil anunciando al primer equipo de la Liga MX Femenil con un estadio propio. En dicha placa están todos los nombres de las jugadoras y de quienes forman parte del equipo femenil que este fin de semana debutaron en el Olímpico Alameda en manera de reconocimiento.

Gallos Femenil recibieron una placa con sus nombres por su debut en nuevo estadio | Foto: INDEREQ

En lo que resta de la temporada de la Liga MX Femenil, Querétaro tendrá 7 partidos más como local en donde buscará sacar su primer victoria histórica, el camino arranca ante Pumas (J4), Chivas, (J6), Mazatlán FC (J7), Atlas (J10), Necaxa (J12), Tijuana (J14) y Puebla (J16), todos los partidos programados para las 17:00 pm el horario estelar para los juegos de local del equipo femenil.

La Liga MX Femenil por ahora solo tiene a Gallos Femenil con un estadio propio, el resto de clubes juegan en los recintos de los equipos de la Liga MX. Clubes como Tigres, América, Tijuana, Puebla son rentables pues ingresan gran cantidad de personas a sus juegos de local, teniendo en cuenta de la capacidades de cada uno de sus estadios. El único equipo que no cuenta si quiera con un estadio de Liga MX es Cruz Azul, la escuadra cementera no ha podido jugar como local en un estadio desde hace algunas temporadas cuando se mudaron a la Noria ya que ante solo hacían en el 10 de diciembre del Ciudad Cooperativa Cruz Azul pero lo abandonaron para jugar en la CDMX en sus instalaciones.