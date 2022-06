Liga MX Femenil: Querétaro se reforzó con 3 jugadoras de cara al Apertura 2022

México.- Querétaro Femenil se alista para el inicio del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil por lo que se han revelado los primeros refuerzos en donde ha destacado que han ido por una jugadora extranjera que se encargará de defender la portería. En total fueron 3 futbolistas que ya se han integrado al equipo y que tienen ya varios días trabajando al parejo para su debut dentro poco más de una semana.

A través de redes sociales se les dio la bienvenida, la primera fue la delantera mexicana Fabiola Santamaría quien llegó procedente de Pumas, aunque ya en la Liga MX Femenil tuvo su inicio en el Club América, la segunda fue la defensa Karla García quien llegó de Atlas, el único equipo que ha tenido desde su inicio en el circuito rosa. Y la última en ser anunciada es la que más experiencia tiene, se trata de la portara Marta Alemany quien llega desde España en donde ha tenido una gran carrera con 7 equipos en donde destaca el Barcelona.

Las 3 jugadoras se encuentran ya en el equipo realizando sus activaciones para estar en su punto para el debut de la Liga MX Femenil que tendrán hasta el 10 de julio cuando visiten al equipo de Santos. Ahí las futbolistas podrán salir de titulares ante la posible adaptación en la pretemporada y si fueron capaz de llenar la expectativas del entrenador.

Refuerzos de Gallos Femenil para el AP22 | Foto: Especial

El equipo este miércoles sigue entrenando aún luego del escándalo que se ha vivido en las últimas horas en donde algunas jugadoras Gallos Femenil solicitaron a algunos jugadores de la Liga MX que le si le podían regalar algunas camisetas para rifar y poder sacar algo de dinero para comprar comida ya que el club no les había pagado no ayudado con ello. Luego de que se movilizarán las redes, el club notificó que no hay adeudos con las jugadoras y que se tiene el compromiso de cumplir con los contratos.

De momento la Liga MX Femenil no se ha hecho presente ante la situación, el equipo continua con su preparación y anunciando posiblemente a más refuerzos de cara al inicio de la temporada.