Liga MX Femenil: ¿Quién es Jaime Correa, el sucesor de Toña Is para las Tuzas?

Hidalgo, Pachuca.- Las Tuzas del Pachuca presentaron en esta tarde de jueves al ex jugador, Jaime Correa, como su nuevo entrenador para lo que restará del correspondiente Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil, ocupando el puesto libre de la ex estratega de España, Antonia Is.

La directiva del Pachuca decidió buscar algún emblema que conozca más a fondo la manera de jugar de parte de la institución de la Bella Airosa, por lo que el ex mediocampista fue el indicado para tomar las riendas de la escuadra femenil, misma que será su primera oportunidad en la Liga MX Femenil.

Desde que colgó los botínes en el pasado 2014, el originario de Durango se mantuvo en la plantilla Tuza para comenzar con su nueva faceta en el futbol profesional, ser integrante del cuerpo técnico del club, iniciando como auxiliar en sus divisiones inferiores.

Reconocido como el "Motor", "Batata" o el "Alacrán" el ex futbolista aumentó su amplia experiencia en Fuerzas Básicas estando en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 como mano derecha del técnico en turno. Poco después pasó a la dirección principal del Pachuca, en la Liga TDP (Tercera División Profesional), para después hacerlo para el Alto Rendimiento Tuzo.

Jaime Correa es presentado con las Tuzas

Funcionando como jugador profesional, Correa cumplió 13 años en México iniciando su carrera con los Alacranes de Durango, club con el que consiguió el ascenso a la Primera División A. Reforzó a los Tuzos desde el lejano 2001 con el que pasó por nueve años.

Pasó a ser miembro del San Luis durante una temporada. Su continuidad caminó con los Rayos del Necaxa un año entrante, regresando con los gladiadores en el 2012. Su último club en Primera fue con los Tuzos en el 2013.

Jaime Correa campeón con los Tuzos

Jaime Correa jugó en el Ascenso MX, actualmente Liga de Expansión MX, con los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y decidió anunciar su retiro de las canchas vistiendo la casa del Zacatepec, en el 2014. Fue seleccionado nacional. Disputó la Copa América de Venezuela en 2007.

Formó parte del elenco de los Tuzos del Pachuca que obtuvo cuatro títulos del 2001 hasta el 2008, logrando 4 trofeos en el futbol mexicano y 2 de la Concacaf Liga de Campeones. Además obtuvo los torneos de Invierno y Verano del 99 con los Alacranes de Durango.